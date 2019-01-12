За минувшие сутки ГАТИ выписала штрафов на 3 миллиона рублей за плохую уборку улиц Петербурга

Штрафов на 3 млн рублей выписала 11 января Государственная административно-техническая инспекция Петербурга за плохую уборку от снега и наледи территорий, а также фасадов и кровель нежилых зданий. Всего за сутки ГАТИ выписала 30 протоколов.

Как сообщили в инспекции, оштрафованы следующие организации:

Московский пр., д. 137, лит. А, гипермаркет «О’Кей» (уборка территории);

наб. Обводного канала, д. 146, лит. А, ООО «Эфес» (уборка крыш и фасадов зданий);

Измайловский пр., д. 12, ООО «Лотос» (уборка крыш и фасадов зданий);

Новочеркасский пр., д. 1, лит. Н, ОАО «Штурманские приборы» (уборка крыш и фасадов зданий);

ул. Рентгена, д. 1, АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина» (уборка крыш и фасадов зданий);

Петроградская наб., д. 34, лит. В, ООО «Тракт-ДС» (уборка крыш и фасадов зданий);

Гражданский пр., д. 11, лит. А, ООО «Институт Гипроникель» (уборка территорий)

9-я линия В. О., д. 60, АО «Банк Возрождение» (уборка крыш и фасадов зданий);

наб. р. Смоленки, д. 14, лит. Ц, ООО «Смоленка 14» (уборка крыш и фасадов зданий);

Лиговский пр., д. 10/118, ООО «На Знаменской» (уборка крыш и фасадов зданий);

2-я Советская ул., д. 9/2, АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энерготехнических технологий «Атом-проект» (уборка крыш и фасадов зданий);

Таврическая ул., д. 17, ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по жилищно-гражданскому строительству» (уборка крыш и фасадов зданий);

Кирочная ул., д. 39, лит. А, ООО «ЛСР-недвижимость Северо-Запад» (уборка крыш и фасадов зданий);

Парадная ул., д. 1, лит. А, ООО «Комплекс Галерная 5» (уборка крыш и фасадов зданий);

Малоохтинский пр., д. 53, лит. А, ОАО «Банк ВТБ» (уборка крыш и фасадов зданий).

Напомним, активно проверяла ГАТИ улицы города и 10 января. Тогда к административной ответственности решили привлечь 198 владельцев объектов и элементов благоустройства.