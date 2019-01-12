Теплоэнергетики осушили горячий «бассейн» на Симонова. С ремонтом трубы справились за 5,5 часов

Ремонтная бригада ГУП «ТЭК СПб» 12 января закончила все работы на месте коммунальной аварии в Выборгском районе Петербурга. Теплоснабжение домов восстановлено по обычной схеме.

Как сообщает пресс-служба предприятия, ремонт на улице Симонова, 7, корпус 3, закончили на 2,5 часа раньше отведённого восьмичасового срока. В три часа ночи субботы дефект на трубопроводе диаметром 100-мм устранён.

«Восстановительные работы на потребителях не сказались – тепло и горячая вода в жилые дома подавались по резервной схеме в полном объеме», – уточнили в ГУП «ТЭК СПб».

Накануне вечером кипяток из дырявой трубы организовал на тротуаре бассейн. Без тепла и горячей воды временно остались два жилых дома.