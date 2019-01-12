Пропавший 9 лет назад петербуржец вернулся домой. Он скитался по улицам в Эквадоре без денег и жилья

В Петербург вернулся местный житель Максим Бахарев, пропавший без вести 9 лет назад. Почти все это время он находился в Эквадоре, обитал на улицах столицы Кито, не имея собственного угла.

Об этом 12 января сообщает РИА Новости со ссылкой на патронажную службу столичного муниципалитета Сан-Хосе, которая помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Чиновники вышли на сотрудников российского консульства, чтобы организовать возвращение мужчины на родину.

Как Максим оказался в Южной Америке, патронажная служба не уточняет. Не приводит она и обстоятельств его проживания на улице. Социальные работники лишь рассказывают о том, что 12 декабря мужчине исполнилось 35 лет, он отпраздновал эту дату вместе с ними, и в этот день консул Андрей Алексеев сообщил петербуржцу о возращении домой. Через 10 дней Бахарев уже вылетел в Россию, в аэропорту его встретили родители.

В свою очередь, посольство России в Эквадоре рассказало, что Максим оказался в этой стране около восьми лет назад.

«Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства », — отметил пресс-секретарь посольства Андрей Щедрин.

По словам дипломата, оставшись без денег, петербуржец стал жить на улице, где его и заметили сотрудники социальной службы, сделавшие запрос дипломатам.

«Начался процесс возвращения его на родину, занявший определенное время. В виду проблем со здоровьем не сразу удалось его отправить в Россию, получилось договориться только с авиакомпанией Lufthansa. И он успешно добрался до Санкт-Петербурга, что подтвердили его родители », — сказал пресс-секретарь.

По словам Щедрина, билет и сопровождение для мужчины оплатили его родители.