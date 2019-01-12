Под Иркутском перекрыт Транссиб: там опрокинулся поезд с углем

Фото ГУ МЧС Иркутской области

Грузовой поезд, груженный углем, сошел с рельсов в Иркутской области утром 12 января.

Как сообщает ГУ МЧС региона, авария произошла в 09.20 по местному времени (04.20 МСК) в Заларинском районе области. На перегоне Делюр-Тыреть Транссиба сошел с рельсов поезд из 67 вагонов, который перевозил уголь. На земле оказалось 29 вагонов.

Никто не пострадал, однако движение по Транссибу перекрыто в обоих направлениях. Повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна. На место уже прибыл один восстановительный поезд, ожидаются еще два.

Кроме ремонтников, на место прибыли также следователи.

Напомним, что это уже второй подобный случай за неделю. 9 января в Оренбургской области опрокинулся поезд, груженный рудой.