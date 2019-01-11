В Дагестане троих боевиков убили после нападения на полицейских

Трое неизвестных на автомобиле ВАЗ 2107 напали на сотрудников ДПС вечером 11 января на трассе Кавказ, на участке между Кизилюртом и Махачкалой. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

После нападения боевики попытались скрыться на «Жигулях», однако полицейским удалось найти и догнать автомобиль. В ответ на предложение полицейских сложить оружие и сдаться неизвестные открыли огонь из автоматов, уточнили в НАК. Все нападавшие убиты. Пострадавших среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов нет. В автомобиле нашли два автомата, пистолет и боеприпасы. Сейчас правоохранительные органы устанавливают, к каким преступлениям могли быть еще причастны убитые.