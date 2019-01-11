Девушка, сбежавшая от родственников из Саудовской Аравии и прятавшаяся в тайском отеле, получила убежище в Канаде

Сбежавшая от семьи 18-летняя гражданка Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед Алькунун получила убежище в Канаде.

Как пишет 11 января BBC, девушка вылетела в Канаду из Бангкока.

«Канада всегда недвусмысленно заявляла, что мы будем отстаивать права человека и права женщин во всем мире. Когда ООН обратилась к нам с просьбой предоставить убежище госпоже Кунун, мы ответили согласием», — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Рахаф Мохаммед Алькунун сбежала в Таиланд во время семейного отдыха в Кувейте, чтобы никогда больше не возвращаться на родину. Спасаясь от полиции, девушка забаррикадировалась в одном из номеров гостиницы в Бангкоке.

Рахаф намеревалась попасть в Австралию, чтобы получить убежище. Как она рассказала журналистам, на родине её полгода держали взаперти, били и угрожали убийством родственники-мужчины. Гнев мужской половины семейства вызвала новая стрижка. После произошедшего девушка и решила сбежать.

Как сообщила прессе Рахаф, она отреклась от ислама и попросила помощи у Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.