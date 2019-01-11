Македонский парламент поддержал инициативу о переименовании страны

Большинство депутатов парламента Македонии проголосовали за поправку о переименовании страны. Об этом 11 января сообщает издание Ekathimerini.

Вариант названия «Республика Северная Македония» поддержал 81 депутат из 120. Оппозиционная партия «Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО – ДПМНЕ) бойкотировала голосование.

На референдум о переименовании Македонии пришли менее 40% граждан. Противники переименования, в том числе президент страны Георге Иванов, своих сторонников призывали на референдум не ходить. Плебисцит носил консультативный характер.

На переименовании настаивала Греция, кроме того, это было одним из условий вступления в НАТО и Евросоюз. Греция опасается, что соседняя страна может претендовать на греческую провинцию Македония. Ранее Греция выслала двух российских дипломатов, которых заподозрила в том, что они пытаются помешать переименованию соседней страны.