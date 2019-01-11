«Конституция — не догма». Посол России предложил президенту Гвинеи пойти на третий срок

Посол России в Гвинее Александр Брегадзе во время дипломатического приема с участием президента страны Альфа Конде предложил ему изменить конституцию, чтобы пойти на третий срок. Как пишет 11 января Reuters, церемонию транслировали по национальному телевидению, и это вызвало шквал критики от политических оппонентов главы государства.

Брегадзе сказал, что Конде – «легендарный правитель», а смена президента не всегда идет на пользу стране.

«Конституция — не догма, Библия или Коран. Это она должна приспосабливаться к реальности, а не реальность — к конституции. Гвинея нуждается в вас. И как говорится в популярной русской пословице, коней на переправе не меняют», – сказал Брегадзе.

Отметим, Альфа Конде стал в первый раз президентом страны в 2010 году. В 2020-м заканчивается его второй срок. По конституции, он не может претендовать на третий.

Представители гвинейской оппозиции обвинили российского посла в подрыве суверенитета страны.

В посольстве России в Гвинее РБК заявили, что слова Брегадзе вырвали из контекста. «Смысл тезиса о несовершенстве Конституции — не будет ограничений в сроках, не будет и повода для реванша», — заявили дипломаты. И уточнили, что имелось в виду «срабатывание менталитета реванша», когда оппозиция сразу же выдвигает лозунг «Теперь наш черед!», хотя срок предыдущего президента еще не закончился.

Тезис «Конституция — не догма» в посольстве объяснили журналистам следующим образом: «Иначе не было бы Пятой Республики Франции, иначе не было бы требований «желтых жилетов» принять «шестую Конституцию, ограничивающую власть президента, превращающую Францию из президентской в парламентскую республику (гвинейцам пример Франции вполне понятен)».