Глава Минэнерго Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году

В 2019 году цены на бензин будут расти в пределах инфляции. Об этом журналистам 11 января заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По словам главы Минэнерго, рост цен в январе был связан с увеличением НДС. «А так в течение года они все равно будут повышаться в пределах инфляции, не выше», — цитирует чиновника РБК со ссылкой на ТАСС.

Напомним, в первый в новом году день торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на бензин продемонстрировали тягу к стремительному росту, прибавив почти 6%.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала обо всех «новогодних подорожаниях» и их причинах — накопительном эффекте НДС и повышении косвенных налогов и сборов.