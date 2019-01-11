«Дизельгейт» помог вернуть доверие цифрам о расходе бензина

Впервые за многие годы перестал расти разрыв между результатами тестов автомобилей и цифрами реального расхода топлива – с одной стороны и выбросами углекислого газа (CO2) – с другой.

Как пишет 11 января Automotive World, мы все уже привыкли, что расход топлива, указываемый в технических характеристиках, лишь отдаленно имеет отношение к тому, с чем приходится сталкиваться каждый день. Потребление горючего в реальных городских условиях может отличаться от заявленных цифр в разы.

Автопроизводители активно использовали несовершенство тестовых процедур, что позволяло им манипулировать экологическими данными, занижая количество вредных выбросов. Также прежняя процедура позволяла занижать и расход топлива. В результате получались красивые цифры, которые хорошо смотрелись в рекламных проспектах, но мало соответствовали действительности.

Расхождение между официальными показателями эффективности транспортных средств и фактическими характеристиками новых автомобилей в реальных условиях с 2001 года увеличилось более чем в четыре раза. Это зачастую приводило к дополнительным расходам на топливо у европейского автовладельца в среднем до 400 евро в год. К тому же широко разрекламированный план сокращения выбросов CO2 с 2001 года был выполнен едва ли наполовину.

На это не очень обращали внимание, пока в 2015 году не грянул «дизельгейт». На фальсификации тестов был пойман второй по величине мировой автопроизводитель Volkswagen, после чего стали присматриваться и к остальным.

Оказалось, что грешки водятся почти за всеми: «под колпаком» очутились Ford, Mercedes, Audi, Porsche, BMW, Renault и другие компании. Только что 800-миллионный штраф согласился выплатить FiatChrysler, 131 миллион долларов заплатит Bosch, который поставлял FiatChrysler комплектующие для дизелей, вызвавшие подозрения у правоохранителей.

«Дизельгейт» привел к тому, что коренным образом поменялась сама процедура тестов. Теперь она максимально приближена к условиям реальной эксплуатации автомобилей. Новая процедура, названная WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), стала обязательной с осени 2018 года, и уже сейчас исследование, проведенное в Германии , Франции, Голландии, Швеции и Великобритании, показало, что несоответствие тестовых показаний и реальных условий сократилось и стабилизировалось примерно на уровне 39 процентов.

Другими словами, если в технических данных автомобиля написан расход 5 литров на сто километров, то теперь можно смело утверждать, что реальных условиях расход никогда не превысит 7 литров на сотню. Более того, теперь будет даже можно, но осторожно, доверять рекламе, когда в ней вы увидите, что очередная автомобильная новинка проезжает от Петербурга до Москвы на одном стакане бензина.