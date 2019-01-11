«Теслы» дорожают необычно

Базовые комплектации Tesla Model S и Tesla Model X с понедельника, 14 января, подорожают на 18 и 15 тысяч долларов соответственно.

На самом деле, пишет The Verge, Tesla не повышает цену (а в случае с Model 3 даже наоборот – снижает). Просто с производства снимаются дешевые «начальные» комплектации с 75-киловаттными батареями. Отныне единственным вариантом становится комплектация со 100-киловаттным аккумулятором.

Tesla не в первый раз использует различные емкости батарей для манипуляции с ценами. В 2016 году компания добавила аккумуляторную батарею мощностью 75 кВт/ч как более дешевую опцию к стандартному варианту в 90 кВт/ч. В какой-то момент существовали варианты с 60-киловаттными и 70-киловаттными батареями для Model S, хотя на самом деле это были те же самые 75-киловаттные блоки, только ограниченные программным обеспечением. За дополнительную плату в любой момент клиенты могли без труда «проапгрейдиться» и получить доступ к полному объему батарей.

Интересно, что у новой Model 3 также есть вариант с аккумулятором в 75 кВт/ч, но это совсем другая по конструкции батарея. Более того, на «Модель 3» объявлена скидка в размере 2000 долларов с тем, чтобы компенсировать уменьшение государственного налогового вычета, который предоставляется в США при покупке электромобиля.

Таким образом Tesla старается еще больше «развести» по ценам свой модельный ряд, делая «старшие» модели дороже, а «младшую» – более похожей на массовую.