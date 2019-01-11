Происшествия
На Симонова дырявая труба организовала бассейн с горячей водой
Кипяток залил тротуар в Выборгском районе Петербурга вечером 11 января. О коммунальной аварии на улице Симонова рассказали очевидцы.
«Перед домом бассейн. Отопление и горячая вода отключены. Надеюсь не до понедельника», — написали горожане.
В пресс-службе ГУП «ТЭК» отметили, что течь дала труба диаметром 100 мм. Разлив кипятка у третьего корпуса 7-го дома на улице Симонова локализовали. «В зону ограничения теплоснабжения попали 2 жилых здания, после определения характера нарушения теплоэнергетики планируют перевести их на резервную схему. По нормативам на устранение подобного нарушения отводится 8 часов, но специалисты постараются справиться раньше», — рассказали на предприятии.