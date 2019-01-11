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Город
11.01.2019 22:00
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В Петербурге больше не смеются после слова лопата. В магазинах раскупают снегоуборочные инструменты

Петербург завалило снегом, и горожане ринулись в магазины за лопатами для расчистки. Дефицита пока нет, но спрос на актуальный товар серьезно подскочил. В маркетинговых целях бизнесменам пригодился новый мем «лопаты Беглова», придуманный накануне в Смольном, хотя использовать его рискуют далеко не все.

В Петербурге больше не смеются после слова лопата. В магазинах раскупают снегоуборочные инструменты

Роман Пименов/Интерпресс

За первые десять дней 2019 года Петербург завалило 45-сантиметровым слоем снега. По снежности январь напоминает знаменитые зимы 2009-2010 и 2010-2011 годов, ставшие, как считают многие политологи, роковыми для губернаторства Валентины Матвиенко.

Горожане не ограничились шутками и проклятиями на погоду и коммунальные службы, и принялись расхватывать с полок магазинов лопаты для расчистки снега. Дефицита на инструмент, как это было в летнюю жару с вентиляторами, пока нет, но спрос значительно вырос.

Например, в сети магазинов «Максидом» продажи этого актуального товара подскочили на 484%. Если за первые десять дней прошлого года ритейлер продал только 815 штук, то в этом году за тот же срок покупатели освободили полки магазина от почти 4 тысяч лопат. Если сравнить январь 2019 с аналогичным периодом 2011 года, когда в прошлый раз была аномально снежная зима, прирост составил 70%.  Напомним, что за весь январь восемь лет назад выпало 65 см снега.

«Несмотря на то, что для «Максидома» зима обычно не становится неожиданностью, в этом году спрос рекордный. У нас в ассортименте 19 видов лопат, но в некоторых магазинах ассортимент может быть неполным. С 9-го января ежедневно ведется дополнительный заказ лопат, поставщики оперативно пополняют полки», – рассказала «Фонтанке» член совета директоров «Максидома» Мария Евневич.

Скачок продаж отметили и в сети заправок Neste, однако компания затруднилась подсчитать, как сильно вырос спрос на лопаты.

Активизацию потребителей отметила и интернет-компания OZON. По ее данным, поисковые запросы по соответствующим словам выросли в 5 раз с начала января, а продажи лопат за первые дни с Нового года выросли на 97% по сравнению со всем декабрём. Ручной уборкой петербуржцы не ограничились и начали покупать даже снегоуборочную технику. Еще в прошлом месяце горожане такими товарами не запасались.

По информации ритейлера «Юлмарт», рост продаж лопат в снежный период составляет порядка 50%. Например, в Петербурге 10 января интернет-магазин продал этого товара в 2 раза больше, чем в четверг неделю назад.

Некоторые магазины подхватили историю с «лопатами Беглова». Фамилия врио губернатора города украсила не только ценники товаров, аналогичное объявление появилось даже на «Авито». Автор особо подчеркивал, что количество лопат ограничено.

Но присваивать инструментам фамилию градоначальника рискуют лишь небольшие хозяйственные магазины. «Использовать имя градоначальника на лопатах в торговых залах мы не стали, так как для брендирования в целях массовых продаж необходимо официальное разрешение на использование имени А. Д. Беглова. Но мем «лопата Беглова» нам симпатичен, и мы разместили его в своих аккаунтах в соцсетях», – рассказала Евневич.

Напомним, что мем пару дней назад создал сам врио губернатора Александр Беглов, который повелел раздать главам районов такой именной инструмент. Указание градоначальник дал на фоне многочисленных жалоб петербуржцев на качество уборки. Только с 30 декабря по 8 января от гололеда пострадали почти 400 человек. Помощь медиков потребовалась 187 подскользнувшимся.

«Лопаты Беглова» чиновники незамедлительно получили  — 21 именной инструмент распределили между главами 18 районов. По экземпляру досталось комитету по благоустройству, жилкому и вице-губернатору Николаю Бондаренко.

Необычным образом "лопата Беглова" проявилась в Кронштадте. Фотография главы района Олега Довганюка с ней в руках размещена в районном паблике "Подслушано в Кронштадте".  В пресс-службе районной администрации "Фонтанке" рассказали об изданном главой района  распоряжении, по которому за каждой улицей Кронштадта закреплён отдельный чиновник администрации. Ответственный должен следить за качеством зимней уборки, и при необходимости, принимать в ней личное участие. Персонально за Олегом Довганюком этим распоряжением  закреплена часть улицы Карла Маркса, там и встретили главу района.  Новация кронштадтских чиновников встречена жителями с одобрением. В комментариях к посту они размещают фотографии своих дворов и приглашают обладателя  "лопаты Беглова" прийти поработать к ним.

Как дорожники и коммунальщики очищают город от сосулек, снега и льда, накануне проверила госинспекция. ГАТИ по итогам выявила десятки нарушений. Хуже всего обстоит дело с уборкой центральных районов.

Снегопад не сказывается на длине дорожных пробок, хотя еще утром из-за осадков на Приморском шоссе застрял рейсовый автобус. Погода традиционно увеличила количество автоаварий. От несчастных случаев на дорогах благотворители пытаются спасать горожан даже с помощью билбордов с изображениями православных святых.

В первый выходной этой недели, если верить синоптикам, коммунальным службам отдыхать будет некогда — в городе ожидается снегопад и метель.

Напомним, что «Фонтанка» объявила фотоконкурс. Три автора снимков самых внушительных сугробов, сосулек или гололеда получат по «лопате Беглова»

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

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