На Рубинштейна ветер свалил знак на прохожего. Петербуржцы предложили пострадавшему стул и бинты

Дорожный знак не устоял под порывами ветра в центре Петербурга. Конструкция обрушилась на голову петербуржца, на помощь молодому человеку поспешили прохожие.

Как рассказали «Фонтанке» горожане, около семи вечера 11 января на перекрестке улицы Рубинштейна и Графского переулка ветер свалил на прохожего дорожный знак.

«Люди сразу принесли стул из магазина рядом, бинтами замотали парня», — рассказали очевидцы.

В Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили, что заявка о падении знака поступила в 19.30, о ранении прохожего ведомству тоже известно.

«Наша бригада выехала на перекресток, причину назвать пока не можем. Возможно, от ветра, а может, уборочная техника. Сейчас она много знаков повреждает», – уточнили в дирекции.

Из-за непогоды сегодня задерживаются рейсы в аэропорту Пулково. Отметим, на выходных снегопад продолжится, если верить синоптикам.