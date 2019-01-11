«Достаточно быть белым». Кто и как зарабатывает на «русских учителях» в Китае

Любой россиянин, владеющий разговорным английским на хорошем уровне, может уехать в Китай, устроиться учителем в школу или детский садик и за несколько лет заработать себе на квартирку. Этот миф процветает в социальных сетях, где орудуют посредники и вербовщики, «продающие» работников китайским агентствам.

фото с сайта vk.com, пользователь Сергей Михеев

Многие не скрывают, что «учителям» придется трудиться нелегально и всем врать, что они прибыли из США, на худой конец из Канады или Австралии. За последние пару лет этот рынок рабочей силы полностью перешел в серую зону, но продолжает процветать. Ежегодно в Китай из России «учить английскому» выезжает до тысячи человек. Многие не возвращаются.

Повальная мода на изучение английского языка в Китае началась около семи-восьми лет назад. Несколько лет существовала возможность выехать в Поднебесную по рабочей визе и устроиться в школу вполне легально. Но потом Китай начал закрываться от иностранцев. Правила приема на работу учителей английского ужесточились в 2016 году. Теперь преподавать английский по закону может только носитель языка — гражданин США, Канады, Великобритании, Ирландии, ЮАР, Новой Зеландии. Но для выходцев из этих стран в Китае не такие привлекательные условия, как для восточноевропейцев. Кроме того, каждая китайская частная школа или детский сад хочет иметь 3-4 учителей английского, чтобы привлекать родителей с их деньгами. Столько «нейтивспикеров» взять просто неоткуда, да и обходятся они дорого — 17-25 тысяч юаней в месяц (или от $2.500) на руки. Поэтому российско-китайские агентства активно везут «педагогов» из России, Украины и Белоруссии.

Экономика этого процесса проста. Учебное заведение платит иностранцу 15-20 тысяч юаней в месяц. Но сам учитель на руки получает в среднем 9 тысяч юаней (1300 долларов), остальное достается агентству-посреднику. Еще 2 тысячи школа может удержать из зарплаты, если предоставляет учителю жилье. Приезжие из российских регионов рады и такому заработку — на родине заработать в школе 70 тысяч в месяц человеку без опыта практически невозможно.

Роман Данилов, представитель ООО «Гулоу Груп», набирающего «учителей английского» для китайских школ через группы «ВКонтакте», рассказал «Фонтанке», что, по его оценкам, объем рынка по вывозу российских учителей в Китай «средний». «Тут больших денег нет. Мы все — посредники и работаем с китайскими партнерами, которые привозят людей со всего мира. Проще всего трудоустраиваться гражданам Австралии, Канады и США. Некоторые агенты просят россиян прикидываться носителями языка, но мы так не делаем, – говорит Роман Данилов. – Едут в основном из провинции. Зачем москвичу приезжать в Китай ради зарплаты, которая почти не отличается от столичной? Из Питера уже многие едут. Несмотря на то, что это большой город, зарплаты здесь вдвое меньше, чем в Москве».

Во время собеседования Данилову важно убедиться не только в уровне владения английским, но и в твердости намерений претендента. «Нам нет смысла привозить человека, который уедет. Мы не зазываем людей ехать в Китай. Если человек хочет заработать миллионы долларов — это не та история. Это для тех, кто хочет изменить свою жизнь. И самый простой способ – уехать в другую страну», – говорит агент. Сам он жил и работал в Китае, но в конце концов решил перебраться в Петербург.

По оценкам Романа Данилова, ежегодно из России выезжает учительствовать в Китай несколько тысяч человек. Из тех, кто подает заявки в агентства, решаются на переезд процентов 15. В последние пару лет на рынке посредников появилось много новичков — сами учителя пытаются начать вывозить в Китай своих соотечественников. «Это печально, потому что они пытаются впихнуть куда угодно учителя со слабым английским. У нас с партнерами китайскими хорошие отношения, поэтому нам важно качество сотрудников, которых мы предоставляем, – говорит Данилов. – Если у человека хватает квалификации, то ему рабочая виза предоставляется. Если нет должного образования или опыта, есть люди, которые просто хорошо знают английский, он устраивается как волонтер через бизнес-визу. На однушку в Петербурге можно заработать лет за пять, если ваша квалификация достаточно высока, и вы не ограничиваете себя в питании и уровне жизни».

Сергей Михеев преподает в Сучжоу и работает агентом для соотечественников, которые хотят перебраться на заработки в Китай. «Я «учитель» английского языка у дошкольников, хотя считаю, что это что-то между учителем-аниматором и ходячей рекламой для того, чтобы родители платили больше за детский сад. В России, чтобы зарабатывать столько, как в Китае, надо на 10 работах работать. Минимум на старте — это 8 тысяч юаней, с опытом — до 30 тысяч. Нормальная зарплата в садике — 13 тысяч юаней, – говорит он. – Важно одно – нравиться детям и родителям, чтобы детям не было скучно на уроках. Эту работу правильнее назвать учитель-аниматор. Для трудоустройства достаточно записать видео о себе на английском и быть белым». Сергей привозит в Китай в среднем по 7 человек в семестр. Рынок, по его словам, велик и продолжает расти: работы больше, чем желающих работать.

«Подводных камней много, – признается Михеев. – Начнем с того, что работать в садике с этого года можно только нелегально, независимо от национальности, из-за новых законов». По словам учителя, все дело в том, что китайское правительство решило, что детей не стоит грузить лишними предметами. Но родители хотят английский в детском саду, и директора идут им навстречу, обходя закон. И по факту ничего не поменялось».

«Можно загреметь в тюрьму и под депортацию, но это очень печальный случай, я такого не встречал, – говорит Михеев. – Обычно снимают штраф 5000 юаней, и учитель работает дальше. Иногда штраф выплачивает агентство, если оно берет на себя такие риски. Но полицейские сами понимают, что законы тупые, им надо планы выполнять и определенное количество человек ловить каждый год для отчетности. А так у них у самих дети ходят в такие же сады с такими же учителями».

По мнению собеседника «Фонтанки», люди продолжат уезжать в Китай из России из-за сложной экономической ситуации. Чтобы перебраться в Поднебесную, достаточно небольших сбережений в 40-50 тысяч рублей, если лететь из Владивостока. Сергей Михеев говорит, что, когда привыкаешь к Китаю, отвыкнуть от него сложно, несмотря на некоторые нюансы. «У них многое, за что у нас в России отрывают голову, не считается проступком, – говорит он. – При этом китайцы достаточно хорошо воспитаны. Уровень культуры и отношения друг к другу у них очень высокий».

Другие собеседники «Фонтанки» отмечают, что требования к учителям минимальны, а условия трудоустройства подходят только для авантюристов. Большинство агентов не спросит вас ни о профильном образовании, ни о наличии сертификатов, подтверждающих владение языком. Достаточно пройти собеседование в WeChat, выполнить тестовое задание (вроде «придумать урок с элементами игры для детей пяти лет») и показать нормальный уровень разговорного английского. Но самое главное — иметь европейскую внешность.

«Фонтанка» связалась с несколькими россиянами, которые сейчас работают учителями в Китае. Говорить они согласились только на условиях анонимности, потому что понимают, что их работа нелегальна. Получить рабочую визу на преподавание английского россиянину нельзя. Кто-то может попытаться сделать рабочую визу, прикинувшись айтишником или «тренером», но это дорого и не имеет смысла. Как правило, выезжают по студенческой или бизнес-визе, а это значит, что можно получить серьезные личные огорчения со стороны местной полиции.

«Особого отбора не было, — рассказывает петербуржец Петр (имя изменено). — Я связался с русским агентом, три собеседования прошел. Первые два я завалил, потому что у меня плохой английский. Не знал, что говорить, нервничал сильно. Третье собеседование прошло хорошо. Поиск работы в Китае занял у меня недели три. Я не платил агенту. Просто повезло — нашел агента, которые делает все бесплатно, я оплачивал только бизнес-визу и перелет в Циндао. Это недалеко от Пекина. И агенты, и директора школ отдельно говорят с учителями о том, что надо прикидываться носителем языка. Я представляюсь канадцем из Ванкувера. О том, что я из России, знают только ребята, которые работают в школе. Родители думают, что я из Канады. Если родители узнают, что мы из России, могут возникнуть проблемы с законом у нас у всех. К тому же сейчас много проверок, полицейских облав на таких учителей, как я. Если в посольстве узнают, что я работаю здесь, мне больше визу не дадут. Происходит это так: кто-то «стукнул», полиция приходит в школу, открывает дверь, а там ты такой красивый проводишь урок на английском языке. Тебя забирают. Могут посадить в местное СИЗО на месяц, а то и дольше. Потом депортация за свой счет со штрафом от 5 до 8 тысяч юаней и запретом на въезд на период от года до пяти. Школа попадает на штраф, который может доходить до пары миллионов рублей в переводе на наши деньги».

Каждый иностранец в течение первых 24 часов должен сделать регистрацию по месту пребывания. У многих «учителей» такой регистрации нет: кто-то забыл, кто-то не знал. «За каждый день без регистрации ты заплатишь штраф в 200 юаней. Живешь полгода, попался — вот и считай, какой штраф будет, - говорит Петр. — Не делают регистрацию еще потому, что школа арендует квартиру, а квартира записана на кого-то из сотрудников школы. Если у полиции будет подозрение, что в школе работает иностранец, это опасно, могут возникнуть вопросы».

Собеседники «Фонтанки» отмечают, что условия работы зависят от города и конкретной школы. Кто-то трудится пять дней в неделю по пять часов, других грузят по полной. Самые сложные условия в новых школах в богатых городах на юге Китая, там часто приходится общаться с родителями чуть ли не после каждого урока. К тому же там родители сами иногда владеют английским и могут вывести липового «канадца» на чистую воду. «Моя задача – придумывать уроки и делать детей счастливыми и умными, — говорит Петр. — У меня тупой завуч, и это сильно осложняет работу. Его хотели пару дней назад уволить, но разжаловали до простого учителя. Станет, наверное, полегче. Недавно я проходил собеседование в другую школу. Сейчас у меня шесть рабочих дней по 8 часов. В новой школе будет по 6 часов — и в классах нет видеокамер. То есть родители не смогут посмотреть, что ты делаешь в классе. И с родителями не нужно общаться. Нет открытых уроков. Сейчас их у меня очень много. То есть даже в одном городе могут быть очень разные варианты».

Работодатели относятся к русским учителям хорошо, но нередки случаи, когда последнюю зарплату перед окончанием контракта и отъездом в Россию не выплачивают. Или если учитель задумал перейти в другую школу, директор начинает угрожать ему полицией, чтобы тот остался.

«Первое время было очень тяжело освоиться, потому что у меня плохой английский, – говорит Петр. – А ребята с нормальным английским чувствуют себя вполне комфортно. Ничего особенного, никаких ужасов нет. Китайцы бывают шумными, нечистоплотными, любят петь караоке и взрывать фейерверки, но это нормально. Здесь вкусная пища и вежливые люди. Многие китайцы смотрят на белых людей как на рок-звезд просто из-за цвета кожи. Задружиться с ними легко. У меня девушка — китаянка. Есть, конечно, культурный барьер, но не настолько, чтобы с ними было невозможно общаться. С англоязычными людьми здесь общаться еще проще. Очень легко просто пойти в бар, сказать кому-то «привет» и отлично провести время в хорошей компании».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»