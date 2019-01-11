Подкуп судьи за 100 тысяч евро и рейдерский захват здания. В Москве осуждены бывшие полпреды ДНР

В Москве вынесен приговор по даче взятки судье арбитражного суда и рейдерскому захвату здания на Гоголевском бульваре. Виновными в покушении на мошенничество признаны бывшие полномочные представители ДНР при международном уголовном суде ООН Дмитрий Лысаковский и Петр Чихун.

Как указано на сайте Мещанского суда, 11 января судья Ирина Аккуратова закончила чтение приговора по делу Лысаковского, Чихуна и их соучастника – предпринимателя Михаила Чернова. Они обвинялись в попытке захвата старинного особняка на Гоголевском бульваре, 3.

Лысаковского и Чихуна, вступивших в ряды ДНР после начала украинских событий, задержали в 2015 году. Им вменили соучастие в попытке захвата. Чернов, кроме того, обвинялся в приготовлении к даче взятки в 100 тысяч евро судье Арбитражного суда Москвы, выносившей решение по особняку.

Мещанский суд приговорил Лысаковского, называвшего себя также командиром воздушной разведки ДНР, и Чихуна к шести годам колонии. Чернов получил 11 лет колонии.