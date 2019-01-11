Шквальный ветер разъединил Петербург и Москву. В Пулково на посадку задерживаются 20 рейсов

Двадцать рейсов приземлятся в Пулково с опозданием, ещё восемь будут отправлены с задержкой из Северной столицы 11 января. Такие данные следуют из сервиса «Яндекс.Расписание».

В пресс-службе петербургского аэропорта отметили, что сложная погодная ситуация сохраняется, ветер продолжает мешать привычному распорядку работы воздушной гавани.

Ранее из-за непогоды не смогли приземлиться в Петербурге и отправились на запасной аэродром во Внуково три самолёта авиакомпании «Россия» из Москвы и Мурманска. По данным онлайн-табло, рейс из Мурманска с пятичасовой задержкой приземлился в Пулково в 18.11. Два самолёта из Москвы также добрались до Северной столицы с задержкой в пять-шесть часов. Рейс SU6018 приземлился в 18:05 и SU6028 – в 17:59.

«Авиакомпания на ежеминутной основе проводит оценку изменения метеоусловий в Санкт-Петербурге для возможности выполнения рейсов в Пулково», — пояснили в пресс-службе «России».

В компании также отметили, что рейс FV 6031 из Петербурга в Москву отменён, так как пассажиры улетели другими рейсами перевозчика.