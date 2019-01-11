Смольный делит рынок прессы. Газетным ларькам устроили день длинных ковшей, а потом пообещали единое окно

Массовые демонтажи киосков по продаже прессы приведут к краху всего издательского бизнеса, предупреждают их владельцы.

Комитет по контролю за имуществом

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов наложил трёхмесячный мораторий на снос киосков по продаже печатной продукции. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 11 января глава комитета по печати Сергей Серезлеев. Накануне комитет по контролю за имуществом приступил к демонтажу газетных ларьков. Всего в городе более 100 объектов, которые работают без договоров с городом из-за разночтений в федеральном законодательстве.

Тот факт, что кампания по сносу киосков с прессой стартовала накануне Дня российской печати, который будет отмечаться 13 января, чиновники называют чистым совпадением. Как уверяют в ККИ, какой-то специальной отмашки не было: у владельцев ларьков – ООО «Союз издателей и распространителей», ООО «Стрелец» и ООО «Метропресс» – истекли договоры аренды, а значит, городскую землю они занимают незаконно. Более того, торгуют они зачастую не газетами, а всем подряд — цветами, продуктами, табаком и сувенирами. Предупреждение о необходимости освободить участки они получили еще в ноябре, но не отреагировали. На очереди стоят еще как минимум 20 объектов, уточнили в ККИ.

Но сами владельцы павильонов придерживаются иного мнения. По словам генерального директора «Метропресса» Сергея Маркелова, на протяжении всего 2018 года комитет имущественных отношений отказывался продлевать им истекшие договоры размещения. Всего накопилось 111 таких объектов, это примерно седьмая часть рынка.

В 99% случаев причиной отказа было несоответствие новому ГОСТу по эксплуатации дорог, отметил Сергей Серезлеев. Но в конце года Росстандарт выступил с разъяснениями, в которых указал, что правила ГОСТа размещение торговых объектов вообще не регулируют. «После этого комитет по благоустройству претензии снял», – рассказал он. В декабре участники рынка снова подали в КИО заявки на перезаключение договоров, рассчитывая на положительный ответ, но вместо этого им нанесли визит сотрудники ККИ с пилами и болгарками наперевес. Причем времени, чтобы самостоятельно разобрать киоски и вывезти имущество, не дали. Свои убытки владельцы киосков оценили в 15 млн рублей.

Продавцы прессы мгновенно нашли защитников на высоком уровне. Так, депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов, в тот же день вылетевший в Петербург, пообещал направить запрос генеральному прокурору Юрию Чайке, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву. Петербургская прокуратура уже озадачена тем, что работы по сносу продолжались в ночное время, нарушая закон о тишине, отметил он.

Глава профильного комитета Сергей Серезлеев отстаивал интересы своих подопечных на совещании у вице-губернатора Сергея Мовчана 11 января. По его словам, участники встречи договорились на время действия губернаторского моратория создать рабочую группу с участием всех заинтересованных ведомств (КИО, комитета по печати, комитета по контролю за имуществом, комитета по развитию потребительского рынка, по благоустройству и энергетике). Она еще раз рассмотрит заявки по каждому из 111 киосков, оставшихся без договоров, и примет решения в индивидуальном порядке: помимо ГОСТа у согласовывающих ведомств могут быть и другие претензии, например расположение на тепловых и электрических сетях.

Также Сергей Серезлеев предложил вернуться к идее создания «единого окна» для киосков с прессой. По его словам, речь идет о той же модели, которая используется для регулирования рынка наружной рекламы: комитет по печати сам проводит конкурсы, заключает договоры с операторами, следит за исполнением и демонтирует конструкции, если договор истек. По словам главы ведомства, проект постановления уже подготовлен и согласован с районными администрациями. «Сейчас он находится в согласовании КИО. В этом месяце, надеемся, поступит на подписание к врио», – уточнил он. Забрав под свое крыло киоски с прессой, комитет по печати намерен разрешить их владельцам заключать договоры аренды на 10 лет, а также прописать требование к ассортименту. «Общемировая практика: 70% – печатной продукции, 30% – сопутствующих товаров», – пояснил он.

Но продавцы газет не единственные, кто страдает от разночтения федерального законодательства и изменения региональных правил. Ранее «Фонтанка» сообщала, что из-за нежелания Смольного перезаключать договоры из-за нового ГОСТа своих мест могут лишиться от трети до половины нестационарных торговых точек. Всего в Петербурге работает 9 тысяч нестационарных торговых объектов.

Киоски с печатью заслуживают особого положения, считают участники этого рынка. Так, по словам Сергея Маркелова, закрытие 100 торговых точек может привести к банкротству сетей по продаже печатной продукции, что, в свою очередь, запустит эффект домино, создав финансовые проблемы у издательских домов и типографий. «Сейчас через специализированную розницу в Петербурге продается 70% тиражей – 4 – 5 млн экземпляров. Для ежедневных газет это и вовсе безальтернативный канал дистрибуции», – сказал он.

Но против таких изменений возражают другие торговцы. «С точки зрения бизнеса, нет особой разницы, какое из ведомств собирает арендную плату», – говорит исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. По его словам, продавцы печатных изданий и так находятся на особом счету, поскольку, к примеру, им разрешено торговать вблизи станций метро. Губернаторский мораторий на снос дает им дополнительные привилегии, а желание комитета по печати создать для них отдельное регулирование и более длительные сроки аренды и вовсе может рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства. «Не понятно, почему этот бизнес считается более социальным, чем продажа пирожков. Получается политика двойных стандартов», – рассуждает он.

В КИО сообщили, что принципиально не возражают против передачи контроля за печатными ларьками в профильный комитет: к проекту постановления у ведомства только технические замечания. Но возражения могут быть у других комитетов, которым тоже предстоит согласовать документ, подчеркнули в КИО.

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский сравнивает рейд против печатных киосков с московской ночью «длинных ковшей». По его мнению, в действиях имущественного блока можно заподозрить желание по образцу московских коллег сначала все снести, а затем разбираться, кто прав, а кто не прав.

В КИО действительно ранее заявляли о желании взять на вооружение московский опыт, но другого рода. Так, в апреле 2018 года чиновники сообщили, что намерены сами приобретать и устанавливать киоски и павильоны, чтобы сдавать их в аренду предпринимателям, как это делается в Москве. Но, как рассказали в КИО, пока идея по-прежнему в стадии разработки. Одна из причин – грядущие изменения в федеральном законодательстве, которые должны определить правила игры на рынке нестационарной торговли.

В самой по себе идее запустить городские ларьки нет ничего страшного, но они должны не вытеснять уже работающий бизнес, а работать параллельно. «Тогда через год-два будет понятно, какая модель эффективнее», – считает Владимир Меньшиков.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»