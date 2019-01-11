Зачем Смольный сделал Борису Ротенбергу новогодний подарок

С чего вдруг город покупает у Бориса Ротенберга 1,3 тыс. кв. м в доме на Большой Подьяческой? Застройщики ждут выкупа новых садиков в районах, по плотности застройки называемых "гетто", и Адмиралтейский никогда не считался максимально нуждающимся.

коллаж из скриншотов сайта maps.yandex.ru за 2009 и 2016 годы

В самом конце 2018 года городской комитет имущественных отношений (КИО) заключил государственный контракт с Борисом Ротенбергом на покупку 1,3 тыс. кв. м в доме 8 на Большой Подьяческой. Фактически Смольный выкупил у Ротенберга 4 этажа. Заявленные цели – размещение детского сада № 12. Правда, учреждение там уже год как занимало безвозмездно эти площади. Еще десять лет назад здесь были 11 коммуналок. Чтобы они вернулись назад в государственное владение, потребовалось почти 30 лет и 132 млн рублей.

«Детский сад приобретается в рамках адресной инвестиционной программы в целях снижения дефицита мест в образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Выкуп ДОУ осуществляется согласно ежегодно формируемому правительством Петербурга перечню социальных объектов, подлежащих приобретению в собственность города. Приобретение встроенных помещений учитывает специфику района – района сложившийся застройки и, как следствие, предполагающего отсутствие свободных пятен для нового строительства», – рассказали «Фонтанке» в КИО.

Но еще весной 2018 года городской комитет по образованию в ответ на сообщения о дефиците мест в детских садах и больших очередях заявил, что такой проблемы нет. По крайней мере, для родителей детей в возрасте от трех лет. Согласно официальной статистике комитета в Адмиралтейском районе одна из наиболее благоприятных по городу ситуаций.

Разрыв между объемами жилой застройки и социальной инфраструктуры гораздо сильнее на окраине города, нежели в центре. О том, как сложно в Петербурге с детсадами и школами, уже не раз писали, и чиновники это признают. Очевидно, что густонаселенным спальным районам детские сады куда нужнее. Сейчас одним из главных объектов внимания врио губернатора Александра Беглова являются как раз соцобъекты, среди которых уже есть и свои долгострои. На встрече со строителями в декабре градоначальник заявил, что на ликвидацию дисбаланса между строящимся жильем и детскими садами, больницами и школами потребуется около 200 млрд рублей.

Глава администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова рассказала о появлении детского дошкольного заведения в здании на Большой Подьяческой: раньше это учреждение находилось на третьем этаже в многоквартирном жилом доме по Адмиралтейской набережной. Войти в садик можно было только с общей лестницы, что противоречит требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора.

«Организация отдельного входа детского сада была невозможна в связи с тем, что учреждение находилось на третьем этаже здания, который является объектом культурного наследия федерального значения», – уточнила Штукова. Администрация Адмиралтейского района на пару с КИО в 2015 – 2016 годах присматривала новое помещение и... наткнулась на вариант с Ротенбергом. Светлана Штукова заметила, что помещения Смольный должен быть купить у Ротенберга еще в 2017 году, но «по техническим причинам сделка не состоялась». В итоге 28 февраля 2018 года Смольный и Борис Ротенберг заключили договор безвозмездного пользования этим помещением, а 24 декабря городское правительство своим постановлением сделало возможным перевод 132 млн рублей мультимиллиардеру.

Немного о Борисе Ротенберге: совладелец и президент Банка СМП, владелец футбольного клуба «Сочи» (ранее петербургский ФК «Динамо») и гоночной команды «SMP-Racing», вице-президент федерации дзюдо России. Он занимает 83-ю строчку в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России: издание оценивает его состояние в $1,2 млрд. Борис Ротенберг близко знаком с президентом РФ – в 1968 году он вместе со старшим братом Аркадием занимались в одной секции самбо. Помимо гражданства РФ, также имеет финское и вместе с братом занимает место в санкционном списке США между Геннадием Тимченко и Юрием Ковальчуком.

Согласно многочисленным выпискам из Росреестра, Ротенберг как физическое лицо стал собственником помещения в 1299 кв. м на Подьяческой в 2017 году. Оно было сформировано из 11 коммунальных квартир. В разные годы 90-х комнаты в этих коммуналках Смольный отдал более чем 70 горожанам бесплатно.

Здание на Большой Подьяческой улице было построено в 1897 году по проекту архитектора Рейнберга. Оно же более 10 лет как является памятником архитектуры. Капремонт дома – в плане и уже намечен на март этого года. Общая площадь здания – 4,6 тыс. кв. м. Сегодня с детским садом здесь соседствуют пара квартир и офисные помещения.

Как рассказал директор агентства «Knight Frank SPB» Николай Пашков, в теории площади, которые используются детским садом, без проблем можно переоборудовать под офисы. Уточнить стоимость квадрата в этом месте он затруднился, однако согласно данным агентства ЦИАН офисное помещение на 100 кв. м в здании напротив продается за 11,8 млн руб., или по 115 тыс. руб. за квадрат. Соответственно, стоимость продажи собственности Ротенберга – около 100 тысяч за метр – соответствует рыночной.

Ротенберг все 11 коммуналок разом приобрел в марте 2013 года.

Продавцом во всех сделках выступала московская компания «СпецЖилРемонт». На тот момент через длинную цепочку юридических лиц в числе её основных владельцев фигурировали две компании с пропиской на Кипре: «Грисент Инвестментс Лимитед» и «Скиппергейт Инвестментс Лимитед». В «СпецЖилРемонте» директором значился Юрий Куликов, который, судя по первым цифрам ИНН, является уроженцем Московской области. В части связанных юридических лиц он также занимал какую-то роль: или был собственником, или директором, или все вместе.

«СпецЖилРемонт» в свою очередь брал эти петербургские коммуналки в 2009 году у московской компании «Гранд Гектор», которая на тот момент также через цепочку юридических лиц принадлежала все той же «Грисент Инвестментс Лимитед». Больше половины коммуналок «Гранд Гектор» получил по договору мены: люди соглашались отдать свою собственность, например, за однушки в Шушарах. Еще часть квартир была выкуплена. Как рассказал один из участников тех событий, он продал свою комнату намного дешевле, чем мог, – все из-за финансовой нужды. Однако точных цифр собеседник «Фонтанки» назвать не смог, так как уж слишком давно было дело.

Обе фирмы живы до сих пор, хотя от старых собственников или директоров уже никаких следов не осталось. Юрий Куликов же числится лишь президентом благотворительного фонда поддержки социальных программ «Дальний поход», который не был замечен ни в какой деятельности. Единственная засветившаяся после продажи Ротенбергу петербургских коммуналок компания – «СпецЖилРемонт», которой на сегодняшний день владеет Андрей Маталыга, – как фирма, связанная с бизнес-партнером брата губернатора Тульской области, строит элитное жилье в исторической зоне Москвы. «Гранд Гектор» тем временем внимание прессы пока не привлек.

Ни Борис Ротенберг, ни его представители пока не ответили на вопросы «Фонтанки» о том, для каких целей долларовый миллиардер купил в 2013 году десяток коммуналок в центре Петербурга и почему в 2018 году продал их городскому правительству за 132 млн рублей.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»