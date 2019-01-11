Имитировали утопление и били палкой по пяткам. Верховный суд конкретизировал пытки, под которыми товарищ Турчака признался в покушении на журналиста Кашина

Управляющий предприятием «Заслон» Александр Горбунов под видеозапись признал организацию покушения на журналиста Олега Кашина, отвечая на заранее заготовленные вопросы похитителей. Более суток его, привязанного раздетым к стулу, пытали и били.

Подробности дела Горбунова известны из текста апелляционного определения Верховного суда, который рассматривал жалобы осужденных. Заседание состоялось 18 декабря, приговор вступил в силу, в настоящее время частично обезличенное определение опубликовано на сайте суда.

Из текста следует, что судебная коллегия сочла преступление в отношении Горбунова сопряженным с издевательствами и мучениями, поскольку фигуранты более суток применяли к привязанному к стулу и полностью раздетому потерпевшему физическое насилие, «причинявшее боль и потерю сознания».

Похищение Горбунова тщательно планировалось. Преступники арендовали дом под Петербургом, оборудовали его камерами видеонаблюдения, аппаратурой для видеозаписи, мебелью и медицинскими препаратами, купили средства связи, электрошокер, психотропное вещество, одежду сотрудника ГИБДД, два автомобиля, один из которых замаскировали под ДПС, провели две тренировки по захвату пленника. 1 апреля 2014 года в половине двенадцатого ночи Андрей Земцов, Андрей Борисов, Феликс Геращенко, Кирилл Ефремов, Михаил Кавтаскин, Михаил Новиков и Юрий Чухнин остановили машину Горбунова на улице Коли Томчака, захватили его и утром 3 апреля отпустили. Они получили гонорар за похищение – не менее 200 тысяч рублей каждый.

Александр Горбунов в своих показаниях сообщил, что похитители задавали ему вопросы и предоставляли варианты ответов, которые хотели услышать. Наносили удары чем-то твердым по пяткам, бедрам, применяли электрошокер, имитировали утопление, зажимали мошонку. Периодически он терял сознание. Его переставали бить, когда получали от него необходимые ответы, при этом к нему подносили какое-то устройство и просили повторить ответ с естественной интонацией. Получив ответы, похитители его отпустили.

Михаил Кавтаскин заявил, что похищение Горбунова организовал Александр Мешков — бывший начальник службы безопасности холдинга «Ленинец», переименованного в «Заслон». Он якобы хотел получить признательные видеопоказания Горбунова об участии в подготовке убийства Кашина. Большинство похитителей работало в службе безопасности предприятий «Ленинца», принадлежащего семье Турчаков.

Кирилл Ефремов вспомнил: на вопросы о Кашине, записанные на листках, Горбунов отвечал, что покушение совершили он и его водитель.

«Чтобы ответы потерпевшего совпадали с напечатанными на листках, его били палкой по пяткам, внутренней стороне бедра, включали у уха электрошокер, лили воду на лицо через шапку», – цитирует показания Ефремова Верховный суд.

В процессе избиения Горбунов периодически терял сознание, сообщил Феликс Геращенко.

Приговор участникам похищения Санкт-Петербургский городской суд вынес в июле 2018 года, они получили от шести до семи лет строгого режима. Дело слушалось в закрытом режиме, Верховный суд рассматривал жалобы на приговор тоже на закрытом заседании.

Александр Мешков числится в розыске как организатор похищения. В деле Кашина он является главным свидетелем. По его утверждению, Горбунов действительно имел отношение к покушению, а выбитые признания были для него своеобразной страховкой на тот случай, если следствие в деле Кашина предъявит претензии ему, а не Горбунову и бывшему губернатору Псковской области Андрею Турчаку.

Нападение на Олега Кашина было совершено 6 ноября 2010 года. Его жестоко избили металлическими прутьями. Обвинение предъявили Даниле Веселову и Михаилу Кавтаскину, а также находящемуся в розыске Вячеславу Борисову. По неподтвержденной версии, избиение Кашина стало местью за употребление им нелестного эпитета в адрес Турчака.