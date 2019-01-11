Ротенберг против коррупции. Компания миллиардера за 46 млн рублей поможет Общественной палате бороться со взяточничеством

Структура миллиардера Аркадия Ротенберга, компания «Гранат», выиграла тендер на 46 млн рублей от Общественной палаты (ОП) на подготовку антикоррупционных мероприятий. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В информации о закупке указано, что подрядчик должен будет помочь ОП провести 135 мероприятий в рамках программы «Развитие институтов гражданского общества, общественный контроль и противодействие коррупции». Учить бороться со взяточничеством будут в 20 регионах России — в том числе в Петербурге, Москве и Крыму. Компании придется организовать 77 "круглых столов", по 27 общественных слушаний и семинаров и по два семинара и конференции. Речь идет о написании аналитических материалов, проведении интервью и опросов, поиске площадок для мероприятий, а также их организационном и техническом обслуживании.

Отметим, компанию «Гранат» упоминали в СМИ в 2014 году — контроль над ней Аркадий Ротенберг получил при покупке студии «Красный квадрат» (крупнейший производитель контента для Первого канала). Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем «Граната» является Аркадий Романович Ротенберг.