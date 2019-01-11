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Город
11.01.2019 19:53
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В Ломоносове дом Волкова распахнул двери бездомным. Памятник деревянного зодчества разрушается без хозяина

В начале января неизвестные вскрыли один из последних памятников деревянного зодчества в Ломоносове — дом Волкова. Местные жители опасаются пожара и приглядывают, чтобы в здание не проникали посторонние. Об этом 11 января «Фонтанке» рассказал краевед Виктор Мудров. В мае у здания почти появился новый хозяин, готовый отреставрировать памятник, но сделка споткнулась о многоквартирность дома.

Градозащитники просили власти предпринять меры по сохранению дома-памятника на Еленинской улице еще несколько лет назад. Здание расселили в 2013 году. В апреле того же года в нем вспыхнул пожар, который удалось потушить. В начале 2014 года власти провели ряд консервационных мероприятий.

В Ломоносове дом Волкова распахнул двери бездомным. Памятник деревянного зодчества разрушается без хозяина

В мае прошлого года Фонд имущества Петербурга продал здание с торгов. Несмотря на то, что дом Волкова находится в аварийном состоянии, претендентов на покупку нашлось трое, а в борьбе за лот цена выросла в полтора раза — до 4,6 млн рублей. Торги выиграл совладелец компании «М-Строй» Евгений Закопаев. Но получить объект в собственность ему так и не удалось.

Как рассказал «Фонтанке» бизнесмен, он заключил договор о купле-продаже, но сделку отказался зарегистрировать Росреестр. 

«Мы действительно очень хотели взять это здание, реконструировать его. Фонд имущества как продавец не смог зарегистрировать право собственности на нового владельца. В связи с этим полтора-два месяца назад мы пригласили их на расторжение договора и на подписание акта приемки-передачи в сторону от покупателя к продавцу. В присутствии нотариуса и юриста состоялась данная процедура», – пояснил предприниматель. 

Пока оставалась надежда, что здание обретет нового собственника, его охраняли и даже обнесли забором. Снять с себя ответственность за памятник до наступления зимы Закопаев стремился из опасений, что в холодное время в здание проникнут посторонние и последствиями их попыток согреться станет пожар.

Памятник остался в собственности города в лице комитета имущественных отношений. В КИО сообщили, что сделку не удалось зарегистрировать из-за того, что дом официально имеет статус многоквартирного. Чтобы продажа состоялась, необходимо было либо перевести недвижимость в разряд нежилой, либо продавать объект поквартирно.

Пока Смольный не определился с дальнейшей судьбой здания, ответственность за то, чтобы в дом не могли проникнуть посторонние, несет администрация Петродворцового района. 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников в ближайшее время намерен проинспектировать состояние дома Волкова. Согласно охранному обязательству, собственник обязан до конца марта 2019 года предпринять меры по сохранению объекта культурного наследия, еще год отводится владельцу на сохранение территории ОКН. Затем КГИОП намерен обратиться с иском в суд.

Однако дело «Смольный против Смольного» суд, скорее всего, рассматривать не будет, так как комитет имущественных отношений в силу законодательства не обладает полномочиями по сохранению и реставрации объектов культурного наследия.

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