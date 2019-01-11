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Финляндия
11.01.2019 18:34
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В финском Оулу задержали ещё нескольких иностранцев за сексуальные связи с несовершенолетними

Полиция города Оулу на западе Финляндии возбудила четыре уголовных дела о сексуальных преступлениях в отношении девочек младше 15 лет. Все подозреваемые — иностранного происхождения.

Как сообщили в ведомстве 11 января, на данный момент расследование ведётся по трём статьям: «Изнасилование», «Сексуальная эксплуатация ребёнка при отягчающих обстоятельствах» и «Сексуальная эксплуатация ребёнка». Преступления были совершены в 2018 году.

Двоим подозреваемым — около 20 лет, двоим — меньше 18. На данный момент задержаны трое. Полиция заявила, что осенью одна из жертв умерла, но при этом правоохранители не раскрывают причин её ухода из жизни.

Помимо этих трёх случаев известно ещё о пяти, они тоже произошли в Оулу. Подозреваемыми выступают иностранцы, приехавшие в Финляндию в качестве просителей убежища. С жертвами они сближались через соцсети. Изнасилования девочек вызвали в стране большой резонанс и привели к демонстрации националистов. Расследование продолжается.


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