Потеющий «робозад» помогает производителям при разработке автомобильных кресел

Компания Ford применяет для разработки автомобильных кресел необычного робота. Симулятор Robutt проверяет сиденья на прочность, имитируя потеющие ягодицы.

Как отмечают в блоге европейского представительства марки, инженеры Ford разработали Robutt для того, чтобы проверять на износостойкость материалы, используемые для обивки кресел авто. Робот имитирует то, что происходит, когда водитель садится в машину и немного потеет.

Во время испытаний Robutt за три дня имитирует десятилетнюю нагрузку на сиденье, вертясь и подпрыгивая на нем 7500 раз. «Робозад» выполнен по размерам крупного человека, нагревается до температуры человеческого тела и пропускает через ткань 450 миллилитров воды, имитируя потоотделение.

В 2018 году при помощи Robutt компания разработала кресла для Ford Fiesta. Сейчас такие сиденья получают все автомобили марки в Европе.