НДС разогнал инфляцию. За первую неделю января потребительские цены в России выросли больше, чем за весь декабрь

С 1 по 9 января цены на полках российских магазинов выросли на 0,5%, говорится в сообщении Росстата от 11 января.

Таким образом, только за первую неделю нового года инфляция выросла больше, чем за весь предыдущий месяц. Сильнее всего подорожали свежие огурцы (на 8,4%), помидоры (6,1%), капуста (4,6%). Также выросли цены на лук, картофель и морковь (на 2,5 – 3%), куриные яйца (на 1,7%), яблоки (на 1,4%), пшено — на 1%. Цены на бензин поднялись на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,7%. Проезд в троллейбусе стал дороже на 3,7%, в метро, городском автобусе и трамвае – на 2,2 – 3,2%.

Такой всплеск ранее был предсказан Центробанком. В основном он объясняется ростом налога на добавленную стоимость — с 1 января НДС в России вырос с 18 до 20%.

Номинальная корректировка цен на полке из-за этого должна составить 1,7%. Но, по мнению экспертов, на этом рост цен не остановится, так как будут дорожать другие составляющие себестоимости продуктов: например, логистические услуги — из-за НДС и роста акцизов на топливо.