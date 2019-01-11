С начала января в Петербурге выпало 45 см снега. Это в четыре раза больше, чем год назад

Как сообщили 11 января в комитете по благоустройству Петербурга, высота снежного покрова в первые 10 дней нового года составила 45 см. За аналогичный период в 2018 году накопилось лишь 10,2 см.

При этом всего с начала снежного сезона в городе нападал 80-сантиметровый слой снега. Стоит отметить, что нынешние показатели сопоставимы с памятными зимами 2009 – 2010 и 2010 – 2011 годов. За весь декабрь 2009 года выпало около 45 см, за январь 2010-го — 48 см. Два первых месяца следующей зимы оказались тяжелее — порядка 55 см и 63 см, соответственно. Это была последняя зима при губернаторе Валентине Матвиенко, сменившему ее Георгию Полтавченко подобных испытаний не выпадало. В 2014 году зимний сезон закончился с 70 см, в 2015-м — 97 см.

В комитете по благоустройству сообщили, что за минувшую ночь из города вывезено около 55 тысяч кубометров снега, за прошлые сутки — 47 тысяч. С начала зимы на снегоплавильгные пункты отправлено 650 тысяч кубов осадков.