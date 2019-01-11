На каникулах на российско-финской границе оформили 260 тысяч туристов

В период новогодних праздников на границе с Финляндией было людно: как рассказали 11 января в пресс-службе Выборгской таможни, с 30 декабря по 8 января через пункты пропуска в Ленобласти проследовали 259,5 тысячи человек и более 67 тысяч легковых автомобилей.

Больше всего граница была загружена 4 января — в этот день в обе стороны через МАПП «Брусничное», «Торфяновка» и «Светогорск» проследовали 8,5 тыс. машин. Рекорд зимних каникул по числу пассажиров был установлен 6 января, когда пункты пропуска приняли 35,4 тыс. человек.

Напомним, из-за наплыва желающих отдохнуть на каникулах в Финляндии на пунктах пропуска автомобилистам иногда приходилось стоять в пробке более 4 часов как до Нового года, так и после.

Большим спросом пользовался у россиян и железнодорожный транспорт. «В период новогодних и рождественских праздников было запущено 9 пар дополнительных поездов сообщением Москва – Хельсинки – Москва и семь сдвоенных высокоскоростных поездов «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки – Санкт-Петербург», – сообщили в Выборгской таможне. В пиковые дни «Аллегро» были загружены до отказа. Путешествие поездом на маршруте Россия — Финляндия выбрали 27,6 тысячи человек.