Биатлонист Логинов принес России первую победу в сезоне

Биатлонист Александр Логинов добыл первую победу для сборной России в сезоне-2018/19. Россиянин 11 января выиграл спринт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Кроме того, эта победа вообще стала первой в карьере Логинова.

«Ничего особенного сейчас не чувствую. Но я очень доволен, что удалось так отработать, доволен финишным кругом. Сейчас ситуация такая, что с первого круга все начинают очень быстро. Выжимают на 100%. Я не планировал, что последний круг будет самым быстрым. Но сегодня хватило сил на последний круг. Обращал ли внимание на Фуркада, с которым бежал рядом? Нет. Сегодня на стойке такие погодные условия, ветер то дует, то не дует. Хотел отстрелять чуть-чуть побыстрее, чтобы уместиться в этот промежуток», — рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».