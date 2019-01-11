В Европу пришли рекордные снегопады. 17 человек погибли

В странах ЕС уже несколько дней бушует снежная буря, которая, по прогнозам синоптиков, продлится и на выходных. По всей Европе проходит эвакуация, тысячи домов остались без электричества, отменены занятия и спортивные соревнования, а 17 человек погибли.

В Швейцарии стихия ударила по восточным кантонам. В выходные ожидается почти метр осадков. В местечке Швегальпе сошла лавина, завалив отель. Из-за стихии были ранены три человека, а 25 автомобилей так и не смогли откопать. Десятки обитателей альпийского курорта были эвакуированы. Об этом сообщает The Daily Mail.

В Германии и Австрии, как рассказал таблоид Bild, объявлен красный уровень опасности. Австрийское правительство закрыло многие горнолыжные курорты в Альпах из-за угрозы схода лавин. Немецкая армия и спасатели приступили к эвакуации тысячи жителей районов, по которым может ударить стихия. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) также сообщила на своем сайте, что кубок мира в Кёнигзее был отменен из-за снегопада. Власти Баварии признали, что неспособны обеспечить доступ к месту проведения соревнований из-за обильных осадков. Страдает и авиасообщение: в самом большом аэрохабе ФРГ Франкфурте-на-Майне отменили 120 рейсов, а в Мюнхене – почти 90.

На Балканах также был объявлен режим ЧС, о чем рапортует Associated Press. Так, в Сербии сразу несколько поселений остались оторваны от остальной части страны, так как дороги завалило снегом. В четырех районах приостановлена работа школ. Власти республики пытаются организовать доставку продовольствия пострадавшим. Рекордным названо и количество осадков, выпавшее в Черногории. Там без света остались три прибрежных города. В Боснии и Герцеговине части населенных пунктов приходится жить без телефонных линий и электричества.

Завалило и Чехию. Местные спасательные службы не справляются, поэтому для уборки привлекают даже заключенных. Сейчас в республике зафиксировано 20 аварий на линиях электропередачи, которые вызваны непогодой.

В Норвегии снегопад привел к сложностям с перемещением по стране. Автобус со студентами из-за гололеда вылетел на обочину, но никто не пострадал. На территории Швеции отбушевал шторм "Ян", оставив без электричества жителей коммун Хапаранда и Йокмокк. Теперь метеорологический институт Финляндии предупреждает о скором приходе "Яна" в Суоми.





