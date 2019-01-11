Бывший следователь вцепился в 11 килограммов наркотиков. Его оставили под арестом, чтобы не натворил глупостей

В Петербурге продлен арест бывшему следователю СКР Николаю Воробьеву, обвиняемому в исчезновении 11 килограммов белого порошка из камеры вещественных доказательств.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 января, продление меры пресечения Воробьеву следствие в Невском райсуде мотивировало тем, что пропавшие наркотики до сих пор не найдены, а также идет поиск денег и предметов роскоши, полученных при сбыте крупной партии.

«Ходатайство удовлетворено, мера пресечения продлена по 14 марта», – уточнили в объединенной пресс-службе судов. В поисках наркотиков Воробьев бывшим коллегам помогать не желает и вину не признает. Поэтому просился из-под ареста.

Николай Воробьев обвинен в превышении должностных полномочий, хищении наркотиков и их сбыте. По версии следствия, занимая с апреля 2015 года по апрель 2017-го должность старшего следователя 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК Петербурга, он расследовал дело о контрабанде. В феврале 2016-го Воробьев якобы похитил наркотики из камеры вещественных доказательств на проспекте Обуховской Обороны, а соучастники заменили их на смесь лекарственных средств с небольшим, не более 0,51%, содержанием наркотика. Воробьев под видом вещдока вернул ее в камеру.

Задержан и арестован бывший следователь был в ноябре 2017 года. Ранее он тоже не признавал вину.