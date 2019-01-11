«Отрицать очевидное». Следком рассказал детективам Ходорковского свою версию гибели журналистов в ЦАР

Официальное расследование убийства российских документалистов в Африке за пять месяцев не обогатилось иными, кроме ограбления, версиями. Информацию о слежке за погибшими Следственный комитет назвал попыткой избежать ответственности за организацию командировки.

О том, что содержат материалы уголовного дела, Следком сообщает на своём сайте 11 января. В релизе указано, что «Центр управления расследованиями» (проект финансировал Михаил Ходорковский, после гибели журналистов был закрыт. – Прим. ред.) предложил Орхану Джемалю, Кириллу Радченко и Александру Расторгуеву 20 тысяч долларов в качестве гонорара за съемки документального фильма на территории Центральноафриканской Республики. Страна входит в десятку самых опасных в мире, подчеркивает ведомство, но «несмотря на это, какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию».

Далее СК перечисляет обстоятельства, которые так или иначе звучали в прессе, но впервые представлены официальной позицией следствия. В том числе, упоминается Кирилл Романовский, корреспондент РИА «ФАН» (издание – флагман медиаимперии бизнесмена Евгения Пригожина). Сотрудники ЦУР просили Романовского о человеке, который «знает что-либо об Африке», и получили номер телефона некоего Мартина. Журналисты считали его фиксером, в переписке он обещал помощь с жильем и водителем.

Джемаль, Радченко и Расторгуев прилетели в Банги (столица ЦАР) 28 июля 2018 года, на два дня раньше запланированного. «В связи с чем с Мартином не встречались», – говорит СК РФ, опираясь на слова единственного свидетеля убийства, Бьенвеню Доувокама (ранее называлась фамилия Нвудокама. – Прим. ред.). Он утверждает, что познакомился с журналистами в кафе, те наняли его водителем и переводчиком, а Мартин ему незнаком.

Со слов все того же шофера следователям известно, что вечером 30 июня съемочная группа проехала блокпост на выезде из Сибута (город в 188 км от столицы). Дежурные на посту, как утверждается, предупредили журналистов, что ночные дороги ЦАР не лучшее место для путешествий, но их советы были сочтены излишними. «Следует отметить, что в ночное время даже военные патрули предпочитают не передвигаться по территории страны в силу многочисленных бандитствующих группировок», – демонстрирует знание обстановки комитет, чьи сотрудники провели в республике два дня, не покидая Банги.

Главной версией следствие считает ограбление – на основе опять же слов водителя. Он рассказал, что на ночной дороге их пикап остановила «группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски». От мужчин потребовали отдать ценности, а встретив сопротивление, начали стрелять. Бьенвеню Доувокама воспользовался суматохой и сбежал.

«Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет», – подчеркивает Следственный комитет и добавляет: «Необходимо отметить, что, инициируя публикации по этой теме в СМИ, интернет-проект «Центр управления расследованиями» явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных. Но отрицать очевидное можно лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены».

Реакцию официального следствия спровоцировали результаты частных изысканий, которые были опубликованы 10 января телеканалом «Дождь» и «Новой газетой». Информацию журналистам предоставил Центр «Досье» – один из проектов, финансируемый Михаилом Ходорковским. Имена сотрудников «Досье» не раскрываются, на протяжении пяти месяцев они изучали обстоятельства гибели журналистов. На основе полученных ими биллингов делается вывод, что за съёмочной группой следили с момента прилета. Соглядатаем назван жандарм Эммануэль Туагуэнде Котофио. Биллинги показывают, что все три дня он находился поблизости и был в телефонном контакте не только с водителем Бьенвеню Доувокама, но и с ещё одним русским – Александром Сотовым. В расследовании утверждается, что Доувокама – бывший сотрудник жандармерии, а непосредственный начальник Сотова – советник президента ЦАР по нацбезопасности Валерий Захаров. Сам Захаров для комментариев в настоящее время недоступен. Ранее «Фонтанка» упоминала о его связи с могущественным петербургским ресторатором Евгением Пригожиным. «Досье» приводит документальные доказательства его причастности к частной военной компании «Вагнер».

Представитель МИД Мария Захарова, комментируя расследование «Досье», призвала журналистов учитывать в публикациях позицию официального следствия. В своём сообщении СК РФ не упоминает о биллингах. Ведомство пишет о проверке автомобилей, которые могли присутствовать на месте преступления. О том, что незадолго до журналистов пост проехала машина с вооружёнными европейцами и центральноафриканцами, говорится в расследовании «Досье».

В опубликованной СК позиции нет новой информации. Все базируется на показаниях водителя. Несколько месяцев после убийства он содержался в столичном изоляторе, а потом был отпущен. За почти полгода с ним не удалось поговорить ни одному журналисту. В частности, к Бьенвеню Доувокама есть вопросы о Мартине, чей контакт ЦУРу дал Кирилл Романовский. Слова о неосведомленности разбиваются скриншотами переписки, которую вели журналисты между собой и с Мартином. Ещё одним доказательством их связи являются биллинги.

В своём расследовании Центр «Досье» приходит к выводу, что человека по имени Мартин не существует. После убийства его телефон перестал отвечать, а дополнительных к имени и номеру данных в «Центре управления расследованиями» запросить не догадались. Не может их указать и Кирилл Романовский, ссылаясь на поверхностность и непостоянство их общения. В публикациях на основе материалов «Досье» называется подозрительным тот факт, что весной 2018 года Романовский уже был в ЦАР. 11 января корреспондент РИА «ФАН» подтвердил это, уточнив, что поездка была халтурой от частного лица, он фиксировал маршрут гуманитарного груза, а потому не распространялся о командировке.

Подробнее об обстоятельствах убийства, о связи водителя Бьенвеню Доувокама с Мартином, а также о том, почему в ЦАР невозможно провести качественное расследование, читайте в материале «У ночи нет глаз. Чего не увидели убитые в Центральной Африке журналисты».