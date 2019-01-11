Снег в Петербурге: легковушки бьются, фуры буксуют, ГАЗ-66 отдыхает, на Невском подбили силовиков

Снегопад провоцирует аварии на дорогах Петербурга. Аномальных пробок, впрочем, не наблюдается: к началу шестого трафик уплотнился до обычных для пятничного вечера 7 – 8 баллов (данные «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» на 17:35 расходятся).

За последние два часа в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» появилось более десяти постов о ДТП, в основном это столкновения двух легковушек. Вот некоторые из них.

На Парашютной улице «отметили» два перекрёстка: с Репищевой улицей и с проспектом Сизова (второй перекрёсток считается у горожан местом притяжения ДТП).

Две маршрутки перекрыли большую часть дороги на улице Зины Портновой, встали троллейбусы.

Ропшинское шоссе не одолел «вездеход» ГАЗ-66. «Очень скользко», – пишут в группе.

На пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки столкнулись автомобиль правоохранителей и фургон. «Авария была на глазах. Стоял в левом ряду на светофоре. Ехала машина со стороны Дворцовой. Звук сирены был прерывист. А вот мигалки – тёмные, почти не видно. Легковая машина перед микроавтобусом проехала, а водителю не повезло. Получил в борт, прямо посередине. За секунды 2-3 до удара было ясно: ДТП быть», – рассказывает в «ДТП и ЧП» Александр. Долго занимать проезжую часть участники аварии не стали: быстро разъехались.

(Напомним, на этом же перекрёстке 30 декабря «Мерседес» вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов. Предполагаемый виновник, водитель другого автомобиля, перепутал стрелки «прямо» и «направо».)

В Обухово под КАД фура не смогла осилить подъём. «Стоим уже полчаса. Приехала техника, сыпят песок под колёса. Толку ноль», – жалуются очевидцы в «ДТП и ЧП». Отметим, что похожим образом фуры часто буксуют с противоположной стороны Невы, при заезде на КАД.

Фото: vk.com/spb_today

Снег засыпает Петербург уже несколько дней и ожидается также в субботу. За время праздников от гололеда пострадали 385 человек, после чего врио губернатора Петербурга принес извинения всем получившим повреждения. Сегодня сильный ветер разворачивал самолёты в Пулково, а наметенный с залива снег парализовал движение на Приморском шоссе. В Калининском районе на уборку улиц вышли «вооруженные» УАЗы.