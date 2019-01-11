Крупнейшие российские банки готовятся со следующей недели поднимать ставки по ипотеке. Рост неизбежен из-за решений ЦБ

За ними такое же решение примут и более мелкие игроки, уверены участники рынка: раз ЦБ РФ повышает ключевую ставку, финансовым учреждениям ничего другого не остается.

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

О намерениях повысить в ближайшее время ставки по ипотеке российским СМИ рассказали сотрудники московских отделений Сбербанка. По их словам, уже в ближайшее время можно ожидать роста на 0,6 – 1,5% в зависимости от конкретного продукта. РИА Новости передает, что изменения могут произойти уже в понедельник, 14 января.

В Сбербанке официально не комментируют свои планы. Специалисты контактного центра банка настаивают, что им неизвестно о грядущем повышении, а обо всех изменениях «будет объявлено официально».

ВТБ же о своем повышении говорит открыто .

«С 1 января 2019 г. ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6 п.п. Кредит на покупку недвижимости в рамках стандартных программ теперь доступен по ставке от 10,1% годовых при наличии комплексного страхования», – сообщили в банке. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% вводится надбавка к ставке в размере 0,5 п.п. (за исключением кредитов, выданных с использованием средств материнского капитала и в рамках программы «Военная ипотека»). Условия по одобренным до 1 января заявкам не меняются».

Повышение банковских ставок началось вслед за решением ЦБ плавно поднимать ключевую ставку. До сих пор она неизменно сокращалась: с 17%, которые были установлены в кризисном декабре 2014 года, до 7,25%. Такая низкая ставка продержалась до сентября 2018 года, когда ЦБ РФ впервые поднял ее на 0,25 п.п. В декабре вновь состоялось точно такое же повышение, и теперь она составляет 7,5%.

Впервые за многие годы о повышении ставок по ипотеке Сбербанк объявил в октябре — тогда она поднялась на 0,4 п.п. Теперь же эксперты говорят о складывающейся тенденции.

Петербургские банкиры также в курсе планов по повышению ставок в крупнейших банках. «Большинство из нас идет в кильватере Сбербанка, так что вполне может быть, что в ближайшие дни и у нас произойдет повышение на 0,25 – 0,5 п.п.», – поделился с «Фонтанкой» представитель банка из топ-20.

«Следуя тенденциям рынка, банк «Открытие» также намерен в ближайшее время пересмотреть ставки по ипотечным программам в сторону увеличения. Рост ставок составит порядка 0,25%», – рассказали в пресс-службе финансового учреждения.

«Следует ожидать, что в ближайшее время банки скорректируют условия по ипотеке в связи с ростом ключевой ставки в декабре, но для серьёзного повышения пока оснований нет. Скорее всего, средневзвешенная ставка поднимется в пределах 1,5 п.п. от показателей прошлого года – ориентировочно до 11%. Точно прогнозировать дальнейшее развитие событий сложно, очевидно одно – рост ставок продолжится», – сообщила Юлия Мошкова, руководитель отдела ипотечного кредитования агентства «Петербургская Недвижимость».

Вместе с тем участники рынка прогнозируют, что какие-то игроки решат пойти против течения, чтобы набрать побольше кредитный портфель. Продержатся более низкие, чем у мейджоров, ставки примерно месяц-два, ожидают эксперты.

При этом специалисты подчеркивают, что даже незначительное изменение ставки сильно отражается на ежемесячных выплатах и размере переплаты. Так, при 10-летнем кредите на 5 млн рублей изменение ставки на 1 п.п. повысит ежемесячный платеж почти на 3 тыс. рублей. Например, при нынешней базовой ставке Сбербанка в 9,5% годовых на таких условиях надо платить 64,7 тыс. рублей в месяц, а переплата за 10 лет составит 2,7 млн рублей. При ставке в 10,5% платеж составит уже почти 67,5 тыс. рублей, а переплата — 3,1 млн рублей.

Денис Лебедев