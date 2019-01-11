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11.01.2019 17:11
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«Образцовый квартал 5»: Европа в Петербурге

В Пушкинском районе Петербурга началось строительство жилого комплекса «Образцовый квартал 5». Компания «Терминал-Ресурс» продолжает концепцию малоэтажной застройки по принципу европейской практичности.

«Образцовый квартал 5»: Европа в Петербурге

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Многие петербуржцы бывали в европейских городах, где восхищались не только историческим центром, но и зелеными спальными окраинами с аккуратными малоэтажными домами. Подобные жилые комплексы появляются и в Петербурге – например, в Пушкинском районе, на Царскосельских холмах.

В этой локации реализуются малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы». Строительная компания «Терминал-Ресурс» успешно реализовала первые три комплекса из серии «Образцовые кварталы», завершает четвертый и недавно приступила к строительству пятого. «Образцовый квартал 5» продолжает концепцию малоэтажной застройки по принципу европейской практичности.

Застройщик поставил цель не просто возвести конкурентоспособный жилой комплекс, а создать комфортную среду обитания, предложить определенный образ жизни. «Образцовый квартал 5» придется по душе тем, кто хочет жить в городской черте, при этом вдали от шума и суеты. Новоселам доступны объекты инфраструктуры на территории проекта: магазины, кафе, аптека. Для любителей спорта действует конноспортивный клуб, строится крытая ледовая арена, в планах – строительство крытого бассейна, теннисных кортов и спортивного клуба.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Удачное расположение ЖК и хорошая транспортная доступность позволяют жильцам пользоваться также объектами, расположенными в Пушкине, Павловске и Московском районе. На этих территориях с давно сложившейся инфраструктурой много оздоровительных и спортивных учреждений, библиотек и детских центров, музеи, кинотеатры, торгово-развлекательные комплексы. Любителей активного отдыха заинтересует современный горнолыжный курорт «Туутари Парк», что в 30 минутах езды от «Образцовых кварталов». В КВЦ «Экспофорум», находящемся в пешей доступности от жилых домов, регулярно проходят выставки, концерты и другие культурно-познавательные мероприятия.

Территория, где строится ЖК «Образцовый квартал 5», расположена так, что жителям удобно добираться не только в ближайшие районы, но и в любую точку Петербурга и Ленинградской области. Автомобилистам доступно множество скоростных трасс: Петербургское, Киевское, Волхонское и Пулковское шоссе, Витебский проспект, КАД, ЗСД. На общественном транспорте за 15-20 минут можно доехать до станций метро «Московская». В ближайших планах ОЖД – построить железнодорожную станцию «19 км» по направлению «Санкт-Петербург – Луга», что позволит за полчаса оказаться в центре города, на Балтийском вокзале. Ну а если кто-то решил отправиться в дальнее путешествие, то аэропорт «Пулково» находится в 10 минутах езды.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Что касается непосредственно жилого комплекса «Образцовый квартал 5», то он представляет собой четыре пятиэтажных дома, строящихся по кирпично-монолитной технологии. Первый этаж начинается на комфортной высоте – 1,94 м от уровня земли до подоконника, а последний является мансардным, что позволяет владельцам устроить свое жилье оригинальным способом. Высота потолков в обычных квартирах – 2,7 м, в мансардных – до 3,8 м.

Все дома построены из энергоэффективных и экологичных материалов. Каждое здание оснащено малошумными лифтами Schindler и имеет просторную входную группу с панорамным остеклением. Утепление фасадов производится по системе Саpatect известного немецкого производителя Caparol: это позволяет удерживать тепло внутри, а холод снаружи.

В составе жилого комплекса 383 квартиры с подготовкой под чистовую отделку. Планировки выполнены в европейском стиле: просторные кухни, уютные гостиные с широкими остекленными балконами. Во многих квартирах можно объединить кухню и гостиную.

Инженерные технологии, применяемые в проекте, не только обеспечивают комфорт проживания, но и позволяют сэкономить. Возьмем, к примеру, систему отопления квартир по технологии «теплый водяной пол» финской компании Uponor. С помощью терморегуляторов можно поддерживать нужную температуру воздуха в каждом помещении: в детской и ванной комнате – теплее, на кухне и в гостиной – прохладнее. Такой разумный подход может сократить расходы на оплату коммунальных услуг до 30%. Кроме того, жилой комплекс оснащен автономной газовой котельной, позволяющей не зависеть от централизованной подачи тепла.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Продумал застройщик и инфраструктуру вокруг домов. В зеленых дворах расположатся детские и спортивные площадки, а также зона отдыха взрослых. В непосредственной близости с новым жилым комплексом уже открыт детский сад на 140 человек, проектируется еще один – на 240 детей, также идет проектирование школы на 825 мест.

Официальный срок окончания строительства «Образцового квартала 5» заявлен на 2021 год. Однако опыт реализации предыдущих проектов этой серии позволяет предположить, что жилой комплекс будет сдан с опережением срока.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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