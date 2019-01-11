Сергей Умнов уходит с должности начальника ГУ МВД Петербурга и области. Его переводят в министерство
Генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов покидает должность начальника петербургского главка в связи с переводом в МВД. Он займет пост заместителя министра.
Как стало известно «Фонтанке» 11 января, в настоящее время Администрация президента изучает представление министра МВД Владимира Колокольцева на повышение Сергея Умнова. Документ в Администрацию президента поступил накануне, 10 января. По данным «Фонтанки», Сергей Умнов представлен на должность заместителя министра МВД.
Согласно практике, окончательное утверждение кандидатуры Сергея Умнова состоится на очередной кадровой комиссии в Администрации президента не раньше середины февраля. Перед этим кандидатура обязательно проходит проверку в ФСБ и Генпрокуратуре.
Окончательное же решение заключается в подписи президента на его указе.
О том, кто, скорее всего, заменит Сергея Умнова, а также о том, на что рассчитывают ключевые силовики полицейского главка, читайте в материале «Фонтанки».
Справка:
Начальником ГУ МВД Сергей Умнов работает почти семь лет. Указ о назначении подписан 1 марта 2012 года. За месяц до этого президент Дмитрий Медведев уволил прежнего руководителя Михаила Суходольского после масштабной проверки главка центральным аппаратом МВД и фактического свержения столичного генерала, против которого фактически взбунтовались сотрудники ГУ МВД.
Умнову 54 года, службу в органах начал в 1986-м милиционером патрульно-постовой службы УВД Куйбышевского райисполкома Ленинграда. В том же году перешел работать в уголовный розыск. С 2007-го руководил криминальной милицией. После полицейской реформы стал замначальника ГУ МВД. Награжден Орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.