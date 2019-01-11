Сергей Умнов уходит с должности начальника ГУ МВД Петербурга и области. Его переводят в министерство

Генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов покидает должность начальника петербургского главка в связи с переводом в МВД. Он займет пост заместителя министра.

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, в настоящее время Администрация президента изучает представление министра МВД Владимира Колокольцева на повышение Сергея Умнова. Документ в Администрацию президента поступил накануне, 10 января. По данным «Фонтанки», Сергей Умнов представлен на должность заместителя министра МВД.

Согласно практике, окончательное утверждение кандидатуры Сергея Умнова состоится на очередной кадровой комиссии в Администрации президента не раньше середины февраля. Перед этим кандидатура обязательно проходит проверку в ФСБ и Генпрокуратуре.

Окончательное же решение заключается в подписи президента на его указе.

О том, кто, скорее всего, заменит Сергея Умнова, а также о том, на что рассчитывают ключевые силовики полицейского главка, читайте в материале «Фонтанки».