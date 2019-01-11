Набережную Смоленки отремонтируют за 80 млн рублей. Контракт заключат с единственным участником конкурса

ГБУ «Мостретрест» подвел итоги двух конкурсов на ремонт набережной Смоленки за 80 млн рублей. Контракты предстоит заключить с единственным заявившимся на аукционы участником — «Ремонтно-строительным управлением №16». Информация об этом 11 января появилась на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать левый и правый берега реки Смоленки на участке от Наличной улицы до Кораблестроителей. Стоимость реновации по каждому из контрактов составляет 39,9 млн рублей. Согласно техническому заданию, РСУ-16 снимет на тротуарах старое асфальтовое покрытие и заменит его на бетонные плиты, «стены» набережной оденет в гранит и установит стальные перила на мостах. Работы подрядчик должен закончить до сентября 2019 года.

Кроме того, «Ремонтно-строительное управление» единственное подало заявку на ремонт ограждений набережной Приморского проспекта, Малоохтинского моста, путепровода на проспекте Стачек и набережной реки Карповки.

На Приморском проспекте подрядчику предстоит почистить и покрасить ограждения. На путепроводе на проспекте Стачек — заменить шумозащитные экраны. На набережной Карповки заменят гранитные тумбы и стальные перила. На Малоохтинском мосту обновят и почистят гранитную облицовку. Работы на общую сумму 39,9 млн рублей подрядчик обязан выполнить до 15 октября 2019 года.