Пойманный на допинге бобслеист Зубков через суд подтвердил, что он олимпийский чемпион. Но все еще только в России

Лишенный золота Олимпиады-2014 за употребление допинга российский бобслеист Александр Зубков вновь добился в суде признания себя олимпийским чемпионом исключительно на территории России. Как сообщает 11 января Meduza со ссылкой на ТАСС, попытка Олимпийского комитета России (ОКР) оспорить это решение в Мосгорсуде завершилась неудачей.

ОКР настаивал на том, что неисполнение в России положений Олимпийской хартии может привести к отстранению российской сборной от Олимпиады 2020 года в Токио. В свою очередь, Зубков заявил, что его иск касался лишь «узкого вопроса» о признании его олимпийским чемпионом в России и полагающихся ему в связи с этим «причитающихся средств». Судя по всему, речь идет о президентской стипендии для победителей Игр.

Напомним, Международный олимпийский комитет в конце 2017 года в общей сложности лишил российскую сборную 4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой медали Олимпиады в Сочи. В их числе две золотые медали были на счету Зубкова. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с него запрет на пожизненное отстранение от Олимпийских игр, но оставил в силе аннулированние результатов Сочи-2014.