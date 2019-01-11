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Итоги недели с Андреем Константиновым
11.01.2019 17:27
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Снег как заговор, Лукашенко как отступник, Т-34 и Павленский — как всегда

Петербург воюет со снегом, Александр Лукашенко не хочет дружить бесплатно, Т-34 и приговор Павленскому. 

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

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