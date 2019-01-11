Итоги недели с Андреем Константиновым
«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Снег как заговор, Лукашенко как отступник, Т-34 и Павленский — как всегда
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Петербург воюет со снегом, Александр Лукашенко не хочет дружить бесплатно, Т-34 и приговор Павленскому.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.
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