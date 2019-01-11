Структуры бизнес-империи Михальченко уходят с охраны. Вокзалам сменили защитников

Один из самых влиятельных в недавнем прошлом людей Петербурга, - Дмитрий Михальченко, теряет свой актив - право охранять важные городские объекты. С ОП "Магистраль" началось его триумфальное восхождение на вершины бизнеса, а теперь оно борется за заказы на общих основаниях. Из того, что у всех на виду - охрана городских вокзалов, которая теперь переходит в другие руки.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Все последние годы вокзалы Петербурга охраняли сотрудники ОП "Магистраль", одного из первых и важнейших кирпичиков бизнес-империи Дмитрия Михальченко. Именно с наведения порядка на Витебском вокзале, как вспоминают старожилы, начался первый серьезный бизнес предпринимателя, выросший со временем в многопрофильный холдинг «Форум». Но Дмитрий Михальченко уже давно вынужденно не управляет холдингом. С боем курантов 31 декабря закончились и последние договоры на охрану петербургских вокзалов, заключенные с ОП «Магистраль».

Фото: Михаил Огнев

Дмитрий Михальченко находится под стражей с марта 2016 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях на реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево. Фигурантом также является генерал-лейтенант ФСО Игорь Васильев. После ареста миллиардер потерял почти все свои активы, они перешли под контроль семей экс-главы ФСО Евгения Мурова и генерал-лейтенанта ФСБ Николая Негодова.

Перед самым Новым годом Дмитрий Михальченко приговорен к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима. Решение Басманного суда снизить квалификацию преступления существенно облегчило экс-миллиардеру жизнь. Он попал под арифметическую новеллу Госдумы и скоро может выйти на свободу. Правая рука бывшего владельца холдинга «Форум» и бенефициара порта «Бронка» Борис Коревский получил пять лет.

Формально "Магистраль" никогда не принадлежала Дмитрию Михальченко и не входила в группу аффилированных лиц «Форума». Однако, она «прописана» по общему адресу многих фирм «Форума» на ул. Красных текстильщиков, а в учредительных документах указаны электронные адреса для связи, расположенные на серверах холдинга. Бенефициарами и руководителями «Магистрали» были совсем другие люди, однако ее успех на рынке традиционно связывался с личностью руководителя службы безопасности «Форума» Бориса Коревского.

Известно, что «Магистраль» была буквально везде. Вслед за вокзалами под ее охрану были взяты объекты культуры, школы, административные здания вплоть до периметра здания УФСБ по Петербургу и Ленобласти на Литейном, 4. На пике активности в 2017 году компания получила 27 контрактов на 253 млн рублей — это только официально и только на проходящих через открытые конкурсные процедуры закупках. Они охватывали сотни объектов от Иркутска до Калининграда, на которых постоянно находились сотрудники с логотипама «Магистрали» на форменной одежде.

Даже когда конкурсы проходили открыто, и у «Магистрали» были конкуренты, победа ей, на взгляд непосвященного человека, давалась легко и без особого снижения цены. К примеру, еще в конце 2017 года в торгах на охрану четырех петербургских вокзалов кроме «Магистрали» заявки подали ОП «Кипарис», ЧОП «Калибр» и ЧОП «Арес». Ни один этих трех конкурентов не был допущен к конкурсу, и заказ достался «Магистрали» за начальную сумму — 22,2 млн рублей. Много примеров, когда ей передавались заказы как единственному поставщику, вообще без торгов.

Однако в 2018 году ситуация изменилась. Так, за право охранять вокзальные объекты на ОЖД в петербургских пригородах, а также в Ленинградской, Мурманской, Тверской области с «Магистралью» схлестнулись в честной битве ООО "ОП Лекург", ООО "ОП Аргус-92" и ООО "ЧОП ЖЕЛДОР-СПЕЦОХРАНА". Недавнему монополисту достался лишь один лот из пяти — восемь объектов, в основном, вокзалы в пригородах.

Размах уже не тот

Нельзя сказать, что «Магистраль» потеряла все железнодорожные заказы. Не далее, как 20 декабря 2018 года было опубликован протокол аукциона, по которому компания получила под охрану пару десятков объектов в Петербурге, в том числе, важные административные здания и музей железных дорог. Но специалисты признают: это уже совсем не то, что раньше. И, самое главное, на вокзалах уже работают другие организации: ООО «РЖД-охрана» (100% «дочка» ПАО «РЖД») и служба транспортной безопасности железнодорожной монополии. Как рассказал дежурный на посту на Московском вокзале по телефону (он, кстати, указан, как один из способов связи с ОП «Магистраль» в учредительных документах), подразделение «Магистрали» на главном вокзале города расформировано.

Вместе с тем, конкуренты говорят, что выигранные у нее в честной борьбе заказы не такие уж и привлекательные. К примеру, в ОП «Ликург», которое в конце года обошло на торгах «Магистраль» за право охранять вокзалы в Кандалакше и Полярных Зорях, раздумывают, стоит ли вообще подписывать контракт на 2,5 млн рублей, так как его цена очень мала. «Вместо обещанного ранее 1,5-кратного повышения расценок, РЖД вообще их снизила. Конечно, мы не будем отказываться сейчас от этого подряда, но если в следующем году будет так же, конкурсы могут не состояться, так как заявок не будет», – говорит гендиректор фирмы Андрей Долгих.

При этом он отмечает, что подряды на охрану основных петербургских вокзалов, которые получали структуры Дмитрия Михальченко, всегда были очень выгодны по цене. А вот почему теперь вместо них там работают другие люди, затруднился предположить.

В качестве одной из версий, почему «Магистраль» лишилась своих самых ценных, – железнодорожных заказов, специалисты охранного рынка говорят о давнем желании РЖД избавиться от «навязанного кем-то сверху» подрядчика. Якобы ранее некий административный ресурс заставлял железнодорожников мириться с этим сотрудничеством, а когда Дмитрий Михальченко оказался отстранен от бизнеса, появилась возможность отдать охрану важных объектов более близким структурам.

«Конечно, то, что Дмитрий Михальченко оказался под стражей — немаловажный фактор, но я бы не сказал, что «Магистраль» совсем сдулась. Объем у них все еще значительный, – рассуждает Андрей Долгих.

Связаться с нынешним руководством «Магистрали» к моменту публикации текста не удалось: с гендиректором Александром Брилоном секретарь не соединяет, объясняя, что он редко бывает на рабочем месте, а другие ответственные руководители заняты.

"Магистраль" лишилась заказов не только с самим РЖД, но и другими родственными ей структурами, напрмиер, с "Федеральной пассажирской компанией". Структуры "Форума" выигрывали ее заказы как на конкурсах, так и в качестве "единственного поставщика". С этого года на десятках объектов ФПК вместо прежнего многолетннего партнера будут работать сотрудники ООО "ОО "Тверская академия безопасности". "Они отказалась от услуг "Магистрали" – почему, не знаю, – рассказал "Фонтанке гендирекор ТАБ Сергей Беляев. – Тех ее сотрудников, что изъявили желание, мы взяли к себе на работу, – не выбрасывать же людей на улицу".

«Мне жалко, что все так вышло — мы столько лет работали!», – сетует Павел Алексеев, который до 2017 года значился владельцем, а ранее, гендиректором ОП «Магистраль». Сейчас он не имеет отношения к этой компании и занимается собственным охранным бизнесом, в том числе, на государственных объектах. ««Форум» тут уже не причем, мы самостоятельные личности и сами участвуем в конкурсах», – объясняет Павел Алексеев.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»