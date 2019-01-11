В Петербурге сотрудник «Мегафона» интересовался звонками абонентов. За передачу тайны он заплатит штраф в 100 тысяч

Инженер компании «Мегафон» воспользовался служебным положением и познакомился с деталями звонков одного из абонентов. Интерес к тайне чужих переговоров вылился в уголовное дело, но в суде производство прекратили. Предприимчивый сотрудник компании отделался штрафом.

Как сообщается на сайте Василеостровского районного суда, Олегу Пиюкову назначили судебный штраф в размере 100 тысяч рублей. Уголовное дело по ходатайству следователя в отношении него прекращено 27 декабря. Ему предъявляли обвинение по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений).

Суд установил: Олег Пиюков трудился в должности инженера по разработке отчетности корпоративного хранилища данных компании «МегаФон». В его обязанности входило сохранение конфиденциальности информации. Пиюков не слишком трепетно отнёсся к этому условию и, имея доступ к данным информационно-биллинговых систем, изучил звонки одного из абонентов. Эти сведения он за вознаграждение передал интересующимся людям (в ходе следствия они остались не установленными).

Потерпевшая сторона согласилась с прекращением дела.

Петербургские сотрудники компаний сотовой связи не в первый раз используют своё служебное положение для дополнительного заработка. 17 декабря 2018 года Кировский районный суд приговорил Сергея Голубева, трудившегося в «Билайне» (ПАО «Вымпел-Коммуникации»). В ходе процесса установлено, что Голубев передавал за вознаграждение детализацию звонков одного из абонентов. Ему назначили штраф в 100 тысяч рублей.