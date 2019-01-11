Петербургской полиции добавят генералов. В звании повысят главных следователя и гаишника

Руководство ГУ МВД Петербурга и области пополнят два генерала. Администрация президента получила представления на полковников Олега Антропова и Алексея Семенова.

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, специальное звание генерал-майора юстиции к Дню защитника Отечества планируют присвоить заместителю начальника ГУ МВД — руководителю Главного следственного управления Олегу Антропову. На эту должность его почти год назад назначил Владимир Путин. До этого Антропов семь лет был заместителем ГСУ. Он считается креатурой действующего начальника главка Сергея Умнова, которому прочат скорый уход в министерство.

Генералом также готовится стать начальник УГИБДД Алексей Семенов, занимающий пост с октября 2017-го. Шефа дорожной полиции в Петербурге после пенсионной отставки Сергея Бугрова выбирали долго, кресло оставалось вакантным пару лет.