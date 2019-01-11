Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» прошли новогодние мероприятия

ГК «Эталон»

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» Санкт-Петербурга и Москвы прошли новогодние мероприятия, организованные сервисными управляющими компаниями*.

Первая новогодняя елка состоялась в петербургском жилом комплексе «Царская столица». На праздник к детям пришли герои популярных мультфильмов, Дед Мороз со Снегурочкой и, конечно, Рыжий Кот – талисман Группы «Эталон». На свежем воздухе они провели для ребят множество игр на силу, ловкость, смекалку, а также несколько конкурсов на знание загадок и песен о зиме. Маленькие жители «Царской столицы» водили хороводы вокруг праздничной елки, а в завершение праздника получили небольшие сладкие подарки.

В ЖК «Золотая звезда», который расположен в развитом районе Москвы Соколиная гора, был организован мастер-класс по росписи елочных игрушек. Участники мероприятия не только узнали о секретах росписи, но и смогли создать свой маленький шедевр.

Насыщенная программа была и в других жилых комплексах Группы «Эталон». Маленькие жители с радостью принимали участие в праздничной программе, рассказывали стихотворения и пели песни. Родители фотографировали ребят с аквагримом на фоне красивых елок, которые украсили дворы жилых комплексов.

«Дворовые праздники – добрая традиция нашей компании. Подобные мероприятия дают возможность жителям комплексов познакомиться друг с другом, найти друзей, создают комфортную и дружелюбную атмосферу в домах, а в будущем позволяют решать вопросы по–добрососедски. Для детей это возможность весело провести время. В декабре сотрудники управляющих компаний смогли создать волшебную и теплую атмосферу настоящего праздника», – говорит Алла Винник, генеральный директор АО «Сервис-Недвижимость» и ООО «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон».

*АО «Сервис-Недвижимость» образовано в 2007 году в составе Группы «Эталон». Основные направления деятельности – управление и эксплуатация многоквартирных жилых домов и объектов нежилого фонда в Санкт-Петербурге.

ООО «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон» - предоставляет услуги по комплексному управлению, бережному сохранению и грамотной эксплуатации имущества многоквартирных домов в Москве. В настоящее время компания обслуживает: ЖК «Изумрудные холмы», ЖК «Эталон-Сити», ЖК «Золотая звезда».

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Царская столица» – застройщик ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/tsarskaya-stolitsa/

ЖК «Золотая Звезда», застройщик ООО "Золотая звезда", проектная декларация на сайте http://www.etalon-invest.com/objects/moscow/zolotaya-zvezda/

ЖК «Изумрудные холмы» – застройщик ЗАО "Затонское", проектная декларация на сайте http://www.etalon-invest.com/objects/moscow/izumrudnye-kholmy/

ЖК «Эталон-Сити» – застройщик ООО «Дайкар», проектная декларация на сайте http://daykar.ru/