В Финляндии передумали строить забор от кабанов на границе с Россией. Их разрешили отстреливать с приборами ночного видения

В соседней Суоми бороться с проникновением африканской чумы свиней (АЧС) на территорию страны решили с помощью легализации новых методов охоты. Центр дикой природы разрешил отстрел кабанов и енотовидных собак в Восточной Финляндии с приборами ночного видения и светоусилителями, сообщает 11 января Lännen Media.

Министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Яри Леппя заявил, что угроза распространения африканской чумы оценивается как высокая. «Наша цель – чтобы популяция кабанов перестала расти или даже сократилась», – сказал министр.

Осенью 2018 года министерство сельского и лесного хозяйства заказало исследование, чтобы рассчитать стоимость и эффективность строительства забора на восточной границе. Расчёт показал, что заграждение из сетки-рабицы длиной 500 км от Виролахти до Кухмо в два метра в высоту и 30 см в глубину обошлось бы государству в 15 – 16 млн евро. Специалисты пришли к выводу, что ограждение не остановит кабанов и, следовательно, не станет препятствием для проникновения африканской чумы свиней в Финляндию. Эксперты предупредили, что забор на границе с Россией негативно скажется на фауне Суоми, а также Фенноскандии и Европы в целом.

В 2010 году в Финляндии насчитывалось всего несколько сотен диких свиней. По оценкам Центра природных ресурсов Luke, популяция кабанов в Финляндии на февраль 2018 года составляла 3155 особей. В 2017 году она выросла на 23%. Тогда же сообщалось, что потенциал естественного роста оценивается примерно в 51%. Судя по карте распространения, наибольшая концентрация — на южном побережье и на юго-востоке, у самой границы с Россией. Пару лет назад назад СМИ сообщали о целых стадах, замеченных в районе Сайменского канала. По данным Центра дикой природы, некоторые особи добрались уже до западного побережья Финляндии.

В Ленобласти сражённых вирусом кабанов обнаружили в сентябре 2018-го. В Финляндии пока не зафиксировано ни одного случая заражения.