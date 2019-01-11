Более 200 погибших и 2,5 тысячи пострадавших. ГИБДД России подвела итоги новогодних каникул

За новогодние выходные дни, с 1 по 8 января 2019-го, на российских дорогах было зафиксировано более 1,7 тысячи автомобильных аварий. В ДТП погибли 227 человек и более 2,5 тысяч получили травмы. Такие данные приводит 11 января пресс-служба ГИБДД РФ.

По сравнению с 2018 годом в большинстве регионов страны аварийность в период зимних праздников снизилась. Так, произошло почти вдвое меньше ДТП с пешеходами – 451 случай. В них погибли 48 человек и 438 человек получили травмы.

Крайне актуальной в первые восемь дней января осталась проблема пьяных водителей. С их участием было зафиксировано почти 100 аварий, и еще в 45 случаях водители отказались пройти медосвидетельствование. Эти ДТП унесли 12 жизней, более 200 человек получили в них травмы.

Также за время праздников в России произошло 223 ДТП с участием детей. В результате 10 детей погибли, еще 259 пострадали. Причем подавляющее большинство погибших и пострадавших детей были пассажирами. Причиной большинства аварий становился выезд на встречку и лобовое столкновение. Также водители, не справившись с управлением, съезжали в кювет или врезались в препятствие, или автомобиль переворачивался. В ряде случаев детей перевозили без автокресел и непристегнутыми, и нередко при этом они ехали на руках у взрослых.

Отметим, что в Петербурге и Ленобласти за время каникул было зафиксировано более 3 тысяч дорожных аварий: 2513 ДТП в городе и 650 в области. В результате пострадали 225 человек, 13 погибли.