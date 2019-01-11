Крыша недавно отреставрированного Витебского вокзала не выдержала снежной зимы
Подтаявший снег угрожает убранству отреставрированного Витебского вокзала. В углу картинного зала корреспондент «Фонтанки» 11 января обнаружил течь.
Небольшая лужа накапала с потолка. Вода сопровождала выставку из фондов модельера Александра Васильева «Мода русского модерна». Экспозиция размещена в здании вокзала с 17 октября 2018 года.
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, из-за перепада температур произошло обледенение сливного отверстия на крыше. Снег не уходил с кровли вовремя, а копился. Сейчас эта проблема устранена.
«В течение всего вчерашнего дня подрядная организация производила очистку крыши. Очистка крыши в период снегопадов проводится на регулярной основе, инженерные службы вокзала держат данный вопрос на контроле», — отметили в ОЖД.
Ремонтные работы в здании Витебского вокзала завершили в мае 2018 года. Здание приводили в порядок к чемпионату мира по футболу. Реставраторам ставили задачу вернуть вокзалу облик, который был у него в 1904 году.
Справка:
Витебский — старейший вокзал в России. Первое деревянное здание было возведено в 1837 году для ветки, которая связывала Петербург и Царское Село. Современное здание вокзала было построено в 1904 году в стиле «модерн». При открытии вокзал получил восторженную оценку современников. В 2001-2003 годах к 300-летию Северной столицы на вокзале прошли работы по реставрации и частичному восстановлению здания вокзала. На данный момент на Витебском 8 путей, вокруг которых сооружены 5 высоких платформ. Поезда следуют как в пригородном, так и в междугородном-международном направлениях.