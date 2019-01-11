Крыша недавно отреставрированного Витебского вокзала не выдержала снежной зимы

Подтаявший снег угрожает убранству отреставрированного Витебского вокзала. В углу картинного зала корреспондент «Фонтанки» 11 января обнаружил течь.

Небольшая лужа накапала с потолка. Вода сопровождала выставку из фондов модельера Александра Васильева «Мода русского модерна». Экспозиция размещена в здании вокзала с 17 октября 2018 года.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, из-за перепада температур произошло обледенение сливного отверстия на крыше. Снег не уходил с кровли вовремя, а копился. Сейчас эта проблема устранена.

«В течение всего вчерашнего дня подрядная организация производила очистку крыши. Очистка крыши в период снегопадов проводится на регулярной основе, инженерные службы вокзала держат данный вопрос на контроле», — отметили в ОЖД.

Ремонтные работы в здании Витебского вокзала завершили в мае 2018 года. Здание приводили в порядок к чемпионату мира по футболу. Реставраторам ставили задачу вернуть вокзалу облик, который был у него в 1904 году.