Генерал Умнов уходит в Москву, с нами остается полковник Ильин

В Москву уходит начальник петербургского полицейского главка Сергей Умнов. Главная интрига - в преемнике. «Фонтанка» называет его фамилию.

Сергей Умнов//Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

В феврале в Администрации президента закончится проверка кандидатуры генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова. Министр его видит в центральном аппарате. Так, шепот в ведомственных кулуарах о его назначении на пост заместителя министра процедурно превратился в реальность. Если указ состоится, а этому ничто не мешает, то, несмотря на четырех всем понятных заместителей регионального ГУ, исполнять обязанности Умнова, скорее всего, станет полковник Ильин. «Фонтанка» анонсирует сенсацию, важную не только для силового поля, но и для всего Петербурга.

По информации абсолютно компетентных собеседников «Фонтанки» в столичном МВД, 10 января в Администрацию президента поступило представление министра МВД Колокольцева на перевод генерал-лейтенанта полиции, начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова в центральный аппарат министерства. Этим «Фонтанка» ставит точку в бесконечных слухах, циркулирующих по городу и области в последние три года о переходе Умнова в Москву.

Ясно, что подобные кадровые изменения затрагивают не только интересы сотен районных руководителей и полицейского главка. Петербургские бизнесмены понимают, что за таким решением Владимира Колокольцева следует типичная смена ключевых игроков на тактическом поле. Одно только Управление экономической безопасности, набравшее за прошедшие пару лет взрослую скорость по обнальным схемам, заставило многих коммерсантов разобраться в структуре и в руководителях среднего звена.

По данным нашего издания, Сергей Умнов планируется на позицию заместителя министра МВД. Несмотря на то, что один из собеседников «Фонтанки» в полпредстве по СЗФО подсказал журналисту, что Умнов займет позицию лишь помощника министра, это версия вряд ли состоятельна. Представление подписал министр Колокольцев, а на помощников он не подписывает. Да и, как подсказали «Фонтанке» в Москве, «зачем ему помощники в лице такой фигуры, как Умнов? Он что – в опале? Тем более зачем Умнову-то надо слетать до помощников?».

Можно добавить, что, тем самым, решена и параллельная конспирология о взлете Умнова до уровня Колокольцева и уходе самого Колокольцева. Здравый смысл и логика хода государственных бумаг подсказывают: министр не может, да и не будет, подписывать кандидатов на свое место.

Что касается вакансии уровня заместителя министра МВД, то Сергей Умнов займет кресло заместителя министра генерал-полковника Михаила Ваничкина (Петербург его помнит, Ваничкин с 2002-го по 2006 год занимал пост начальника ГУВД). Для компетентных сотрудников не секрет, что у Ваничкина не все хорошо со здоровьем. Так что он сам давно собирался в отставку, а не держится за свое кресло.

В этом месте начинается основная петербургская интрига – кто взойдет в кабинет шефа на второй этаж, в здание на Суворовском, 52. «Фонтанка» напоминает этапы лидера.

Полковник полиции Михаил Ильин неожиданно был назначен начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД в 2012 году. При нем экономическая полиция блеснула громкими наступлениями. Ильин не стеснялся своего особого мнения на коллегиях, чем создавал как реальные новости в СМИ, так и недовольство коллег. Так, например, он однажды заявил о разворовывании 80% бюджета. Ильина аккуратно снимают в марте 2014-го, а Сергей Умнов специально под него вводит должность заместителя начальника полиции ГУ по Ленобласти.

Временно Ильин уходит в тень. О нем больше знают в правительстве Ленобласти, где он часто присутствует на различных совместных совещаниях.

Новый всплеск эмоций можно датировать точно. Хотя даже понимающий петербуржец не обратил внимание на внешне незаметный указ президента № 417 от 11 июля 2018 года. Владимир Путин вводит новую должность в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти – заместителя начальника не просто полиции, а главка по Ленобласти. Важно и то, что практика прямо говорит: необходимы особые старания МВД, чтобы такая позиция появилась. Конечно, большинство знаковых сотрудников на Суворовском проспекте связало это с перспективами Михаила Ильина. Безусловно, после того, как в ноябре прошлого года Ильин начинает временно исполнять обязанности зама Умнова по области, к Сергею Павловичу подошло достаточно сослуживцев. Умнов же известен тем, что умеет так отвечать, что интересант только на первый взгляд получает ответ. Отсюда реакции на восклицательный знак – «неужели Ильин в будущем встанет на генеральскую должность и будет по рангу даже выше, чем начальник полиции, генерал-майор Константин Власов» – не последовало.

Тем временем Ильина включают в кадровый федеральный резерв, а следы пятого заместителя Умнова Ильина видны даже на официальном сайте главка. Они присутствуют в разделе «Прием граждан руководством».

Скажем прямо, естественный конфликт интересов связан с тем, что большинство в главке, обсуждая возможный уход Умнова, видели на его месте начальника полиции Константина Власова. Это, естественным образом, связано с его историческим знанием всех руководителей города и неестественной работоспособностью. Автор текста уверяет, что если бы Власов захотел, то легко мог быть одним из самых влиятельных силовиков двух регионов. Но он биологически не любит встреч, где решаются вопросы. Серьезно и то, что, как и у Михаила Ваничкина, у Власова не все гладко с медициной. Поэтому сегодня считается, что после согласований кандидатуры Умнова в Администрации президента временно исполнять обязанности Умнова будет как раз Михаил Ильин.

Все-таки любая кадровая игра на таком уровне не может идти с одним фаворитом. Если информация о переставлении Умнова в Москву с точки зрения «Фонтанки» – факт, то будущее кресла Умнова – силовая логика. Отсюда, в столице нам подсказали посмотреть на соперника Ильина – 54-летнего карельского генерал-майора полиции Дмитрия Сергеева. Он тоже ленинградец, закончил юрфак Ленинградского университета имени Жданова, работу в милиции начинал оперативником наружного наблюдения. С 1998 года – начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Петродворцового района. В 2010 – 2016 гг. взлетел на начальника УМВД Ямало-Ненецкого автономного округа, после чего стал министром внутренних дел Карелии.

Михил Ильин и Дмитрий Сергеев// фото: Пётр Ковалев/Интерпресс/МВД по Республике Карелия

Любопытно и то, что Ильин и Сергеев прекрасно знакомы и более того – дружны. Ведь они вместе начинали служить в наружке.

Сроки теперь уже неминуемых перестановок следующие: если не торопить Администрацию президента, то очередная комиссия, на которой огласят результаты обязательной проверки Умнова по линии ФСБ и прокуратуры, состоится к середине февраля 2019 года. За этим и последует указ.

Согласитесь, что на этом фоне информация «Фонтанки» о том, что в ту же Администрацию президента 10 января еще поступили документы на присвоение генерал-майорских званий начальнику петербургского УГИБДД полковнику Алексею Семенову и начальнику ГСУ полковнику Олегу Антропову, – несущественна. Двумя генералами в Петербурге станет больше, как и положено, к 23 февраля.

Справка:

Сергей Умнов начинал работать в милиции постовым. Должность начальника ГУ МВД он занимает почти семь лет. Указ о назначении подписан 1 марта 2012 года. За месяц до этого президент Дмитрий Медведев уволил прежнего руководителя Михаила Суходольского после масштабной проверки главка центральным аппаратом МВД и фактического свержения генерала, которого отказались поддержать петербургские подчиненные.

Михаилу Ильину 50 лет, он родился в Ленинграде. В милицию пришел после армии, начинал сотрудником оперативно-поискового подразделения. С начала 2000-х работал в РУБОП, возглавлял отдел оперативного внедрения и был замначальником управления. Курировал отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, по противодействию коррупции.

В руководство главка Ильин попал в сентябре 2008 года начальником центра «Э», с тех пор носит погоны полковника. В 2012-м возглавил управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

Шефствовать над экономикой Михаилу Викторовичу пришлось недолго, в марте 2014 года Сергей Умнов перевел его на пост заместителя начальника полиции по Ленинградской области. Продвижение полковника по карьерной лестнице главк объяснял туманно – усилением кадрового потенциала.

Краткая история назначения пятерых заместителей Умнова: в июле 2017 года Владимир Колокольцев подписал приказ № 543, утвердивший Положение о ГУ МВД Петербурга и области. Документ предписывает иметь Сергею Умнову четырех заместителей – начальника полиции, начальника следствия, начальника тыла и еще одного, курирующего «иные вопросы». Они назначаются на должность и освобождаются президентом России по представлению министра внутренних дел.

Вся четверка – Константин Власов, Олег Антропов, Иван Абакумов, Николай Роговой – представлена на официальном сайте ГУ МВД в разделе «Руководство». Приказ министра о четырех замах действует до сих пор, но он уже не вполне актуальный. У Умнова росчерком Владимира Путина появился пятый зам. 11 июля 2018 года президент подписал неприметный указ № 417 «О внесении изменений в перечень должностей высшего начальствующего состава в органах внутренних дел Российской Федерации». В частности, создана новая должность – заместитель начальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по Ленинградской области.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"