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Город
11.01.2019 16:21
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Смольный снова учуял неприятный запах у реки Новой. Канал с повышенным содержанием этанола не замерз даже зимой

Комитет по природопользованию и Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ провели совместный рейд на реке Новая, где ранее обнаружили превышение по содержанию этилового спирта в 5400 раз. Канал не замерз, а вокруг неприятно пахнет. 

Как сообщает комитет 11 января, в ходе проверки был произведен забор пробы воды для последующего проведения анализа ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу». Участники рейда зафиксировали отсутствие ледового покрова в канале Новый, который отводит сточные воды с территории аэропорта Пулково. Сама река при этом подо льдом. Кроме того, отмечен неприятный запах. 

Напомним, ранее анализы показали превышение по содержанию этилового спирта в реке в 5400 раз по сравнению с нормативом, по этиленгликолю — в 640 раз. В Новую аэропорт сливает сточные воды с взлетно-посадочных полос, перронов, кровли зданий, включая Пулково-2 и грузовой терминал, дорог и проездов и подтоварные воды от хранения авиатоплива в резервуарах склада. 

В ноябре, после того как температура опустилась до нуля, специалисты провели несколько замеров. На момент осмотра участники рейда зафиксировали, что отведения сточных вод по выпуску ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково) в канал Новый (Сбросной) не наблюдалось, неприятный запах от реки отсутствовал.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Ранее выяснилось, что в Новую через Сбросной канал уходят сточные воды от управляющей компании аэропорта Пулково. Она признала повышенное использование жидкостей для обработки взлетно-посадочных полос и самолетов против обледенения. Летом в Новой, как и в других водоемах города, находили мертвых уток. Договор о пользовании каналом заключен до 2022 года, Смольный пытается его расторгнуть через суд. Росприроднадзор оштрафовал компанию, от повторного штрафа смольнинского комитета по природопользованию она защитилась в суде. При этом ущерб от загрязнения реки Новой составил 160 млн рублей. Следственный комитет после статьи «Фонтанки» возбудил уголовное дело по статье 247 УК «Нарушение  правил обращения экологически опасных веществ и отходов». 

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