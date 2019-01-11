Смольный снова учуял неприятный запах у реки Новой. Канал с повышенным содержанием этанола не замерз даже зимой

Комитет по природопользованию и Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ провели совместный рейд на реке Новая, где ранее обнаружили превышение по содержанию этилового спирта в 5400 раз. Канал не замерз, а вокруг неприятно пахнет.

Как сообщает комитет 11 января, в ходе проверки был произведен забор пробы воды для последующего проведения анализа ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу». Участники рейда зафиксировали отсутствие ледового покрова в канале Новый, который отводит сточные воды с территории аэропорта Пулково. Сама река при этом подо льдом. Кроме того, отмечен неприятный запах.

Напомним, ранее анализы показали превышение по содержанию этилового спирта в реке в 5400 раз по сравнению с нормативом, по этиленгликолю — в 640 раз. В Новую аэропорт сливает сточные воды с взлетно-посадочных полос, перронов, кровли зданий, включая Пулково-2 и грузовой терминал, дорог и проездов и подтоварные воды от хранения авиатоплива в резервуарах склада.

В ноябре, после того как температура опустилась до нуля, специалисты провели несколько замеров. На момент осмотра участники рейда зафиксировали, что отведения сточных вод по выпуску ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково) в канал Новый (Сбросной) не наблюдалось, неприятный запах от реки отсутствовал.