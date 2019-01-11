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Происшествия
11.01.2019 16:27
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Возле Рощино «Солярис» подкинул «Транспортер» и развалился на части

Три человека пострадали в результате ночной аварии под Рощино. Виновник, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Впечатляющие фотографии последствий ДТП появились 11 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне в 23:41 в районе Цвелодубово (Выборгский район Ленобласти), по предварительной версии, нетрезвый мужчина на «Хёндэ Солярисе» врезался в «Фольксваген Транспортер». Медицинская помощь понадобилась троим, в том числе несовершеннолетнему молодому человеку – 17-летнему.

Возле Рощино «Солярис» подкинул «Транспортер» и развалился на части

«На выезде из Рощино 10 января вечером мужчина за рулём легковушки на скорости 125 км/ч врезался в лоб микроавтобусу, в котором ехали отец с сыном. Все живы, водитель легковушки пытался скрыться с места аварии бегом. Отец с сыном в больнице, у отца перелом левой стопы и вывихи на правой, у сына порваны связки на левом колене», – пишет Герман в «ДТП и ЧП». От удара «Солярис» фактически разорвало на части, он улетел метров на 40 от места столкновения, у «Транспортера» как минимум выломало колесо.

В комментариях Павел, друг водителя «Фольксвагена», рассказывает подробности. «Фольксваген» использовали для работы, автомобиль старый (хоть и оказался крепким), поэтому не был оборудован преднатяжителями и подушками. При этом оба, и отец, и сын, были пристёгнуты.

«Водителю ноги изрезало педальным узлом, зашивали открытый перелом голеностопа. Пассажир ударился коленом о переднюю панель, которую деформировало в салон. <...> Водитель «Хёндэ Соляриса» находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте ДТП прибор ГАИ показал 0,664 промилле. <...> На месте оформляли при свидетелях. Находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и сбежать пытался до прохождения освидетельствования. <...> После ДТП всех доставили в больницу в Первомайском, где уже проводилось освидетельствование обоих участников. По имеющейся информации, супруга виновника работает в этой больнице. Надеемся на исключение факта махинаций с анализами на состояние алкогольного опьянения», – пишет Павел.

Что касается обстоятельств ДТП, «Солярис» на спуске, видимо, начал уходить в сторону встречного «Фольксвагена» и под его морду попал уже передней левой стороной, отчего оторвало левую подвеску и часть морды. Затем, вращаясь, он отлетел примерно на 40 метров в изначальном направлении.

«Удар был по касательной, Т3 как бы подпрыгнул на оторвавшейся морде «Соляриса». Я думаю, что сам момент столкновения где-то на 80 произошел, – предполагает Павел. – То, что стрелка застыла, это, конечно, далеко не показатель (ее могло и от сильного удара закинуть). Согласен, что если бы удар был на 125, то уже совсем другие были бы последствия».

Точные обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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