Чистить снег в Калининском районе поехали «вооруженные» УАЗы. Внедорожники оснастили отвалами

Все возможные виды техники бросили дорожные службы Калининского района Петербурга на борьбу с последствиями метели. Пригодились даже УАЗы, которые предприятие «Северное» использует круглый год в разных целях.

Видео оригинальной уборки пешеходной зоны 11 января опубликовано в районной группе в соцсети. К «Патриотам» с мигалками приделали отвалы и отправили чистить снег.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Калининского района, таких дооборудованных УАЗов на территории работает восемь, дополнительных денег на них не потребовалось. Машины предприятие закупило давно, отвалы также есть в наличии – необходимо лишь их закрепить.

В администрации также объяснили, что чистить «вооруженные» машины могут и проезжую часть, однако в условиях, когда снег на дороге слеживается и превращается в наледь из-за реагентов, там эффективнее справляется более тяжелая техника.

Непогода в Петербурге и состояние улиц возмущают не только горожан, но и врио губернатора Александра Беглова. Тот раздал подчиненным лопаты имени себя и велел убираться эффективней. Пока чиновники пытаются выполнять указания градоначальника, «Фонтанка» объявила фотоконкурс – редакция собирает кадры мест, которые в наибольшей степени нуждаются в энтузиазме городского правительства. Победитель получит «лопату Беглова».

Тем временем погода чиновникам отчитываться об успешных результатах не помогает - в городе метель, снег не закончится и на следующий день.