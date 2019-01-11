«Зенит» выходит из отпуска. С кем Сергей Семак продолжит борьбу за золото?

В ближайшую субботу у команды из самого северного города-миллионера начинается медосмотр: футболисты три дня будут проходить обследования в партнерской клинике на Малой Конюшенной улице, а затем отправятся на первый зимний сбор в Катар. Отдел спорта «Фонтанки» пытается понять, кто поможет Сергею Семаку продолжить борьбу за золотые медали чемпионата.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"/Архив

Первые 17 туров розыгрыша Российской премьер-лиги показали, что разговоры о переполненности заявки «Зенита» на турнир оказались, скорее, побасенками.

Действительно, футболистами основной команды значатся аж 28 человек — это взаправду много. В свое время Дик Адвокат говорил, что 23 игроков абсолютно достаточно. Если больше, то всегда найдутся те, кто окажется недоволен количеством игрового времени, а это недовольство неизбежно сказывается на пресловутой атмосфере в раздевалке. Начиная с 29 июля 2018 года «Зенит» сыграл 29 матчей, и к декабрю стало однозначно понятно: футболистов не хватает. Дошло до того, что в своем чересчур откровенном интервью Артем Дзюба прямым текстом сформулировал: «Многие вокруг говорят, что у нас какой-то космический состав, полно народу. Но такого никогда в этом сезоне не было. Количество — не качество. И это большая проблема».

Как нам кажется, в словах Дзюбы между строк читается претензия в адрес селекционной службы «Зенита», возглавляемой Вячеславом Малафеевым (которому Дзюба на момент публикации интервью руки не подавал), ходили слухи, что претензия эта формулируется понятным образом: мол, мы тут лямку тащим, а где помощь? Якобы звучала даже цитата из классики про ожидавшуюся подмогу и, скажем так, обманутые ожидания. Попробуем разобраться по линиям.

Надежней ста замков

Совершенно точно можно сказать, что с выбором основного вратаря на сезон тренерский штаб Семака определился сразу. С первого тура первый номер получил наследник второй, и последней, трансферной кампании Луческу Андрей Лунев. К моменту перехода в петербургский клуб у воспитанника московского «Торпедо» было всего 10 матчей (-7 голов) на высшем уровне, но уже однозначно можно сказать: этот трансфер стал большой удачей. За прошедшие два года Лунев не только закрепился в воротах «Зенита», но и стал, после завершения карьеры в сборной Игоря Акинфеева, основным голкипером главной команды страны.

На летних сборах по несколько таймов сыграли Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков, но уже с первого официального матча против «Енисея» в воротах появлялся только Лунев. Исключение составили лишь два матча: в Минске против «Динамо» в старте вышел Лодыгин; в последней, ничего не решающей встрече 2018 года против «Славии» – Кержаков. Матч в Минске мы еще обсудим: та игра стала судьбоносной для многих футболистов «Зенита» Семака. А про матч с чехами есть версия, что появление в старте, да еще и с капитанской повязкой, стало своеобразным прощанием с братом лучшего бомбардира в российской истории клуба: по информации «Фонтанки», контракт с Кержаковым заканчивается летом, и продлевать его никто не намерен. Таким образом, вратарская линия, которая казалась самой укомплектованной как количественно, так и качественно, накануне 2019 года может стать чуть ли не самой проблемной.

Напомним, что Егор Бабурин летом 2018 года отправился в «Рубин» в аренду (и даже сумел принять участие в победном для «Рубина» матче 9 декабря). Роль третьего вратаря в последних матчах уходящего года стал выполнять воспитанник Академии «Зенита» Никита Гойло: 22 ноября стало известно, что Лодыгин получил травму и пропустит остаток сезона. В каком состоянии зенитовский «грек» пребудет на медосмотр — станет известно на выходных.

Линия обороны

Как мы писали в июне, одним из первых кадровых решений Семака стало возвращение из «Зенита-2» Александра Анюкова, который ко всему прочему получил обратно капитанскую повязку. Казалось, что решение это имело скорее отношение к контролю над раздевалкой, но после травмы Игоря Смольникова Анюков прописался в стартовом составе и сумел провести свой 400-й матч за «Зенит».

Беда пришла откуда не ждали – с левого фланга. В центре защиты худо-бедно ротировались Бранислав Иванович, Миха Мевля и Луиш Нету, а вот с левоногими футболистами случился затык. Юрий Жирков по ходу домашнего чемпионата мира получил травму ахилла и, по информации «Фонтанки», с высокой долей вероятности будет все-таки вынужден в возрасте 35 лет прибегнуть к оперативному вмешательству. Многообещающий Эльмир Набиуллин, судя по косвенным показателям, доверие тренерского штаба осенью утратил – не случайно в матчах чемпионата на левом фланге стал выходить Евгений Чернов, про которого летом Семак прямым текстом говорил: мол, пока о контракте с клубом не договорится, играть не будет, поэтому и на Лигу Европы не заявляем. К слову, контракт, который истек 31 декабря 2018 года, так и не был продлен, и Чернов «Зенит» в ближайшем будущем покинет.

В результате всех этих кадровых сложностей Семак был вынужден перейти на схему с тремя центральными защитниками, и на роль левого латераля был назначен правоногий Роберт Мак. Такие решения редко случаются от хорошей жизни.

Значащийся в основной команде Илья Скроботов на поле за 29 матчей сезона-2018/2019 не выходил ни разу. Иван Новосельцев, отбывший аренду в нищем «Анжи», в «Зенит» не возвращается: судя по слухам, герой "Инстаграма" отправился на сбор с «Ростовом», но объявлять об этом нельзя — с клуба Валерия Карпина еще не снят запрет на регистрацию игроков.

Центр поля

Как видится сейчас, ключевым эпизодом первой части сезона стал домашний матч против «Урала». «Зенит» легко добился победы, но травму крестообразных связок получил Кристиан Нобоа: футболист, которому предстояло стал главным проводником тренерских идей на поле (Нобоа играл с Семаком-футболистом в роли капитана в дважды золотом «Рубине»). Болельщики писали тогда в Интернете: с удовольствием обменяли бы победу над «Уралом» на отсутствие травмы эквадорца. Глядя на то, как команда мучилась осенью, вынуждены признать: болельщики были правы.

В летнее трансферное окно — фактически в день, когда горят костры рябин, – перешел только один футболист: легенда «Ювентуса» Клаудио Маркизио. При всем уважении к воспитаннику «Старой Синьоры», по осенним матчам бросалось в глаза, что летом итальянец не тренировался. Апогеем отсутствия физической формы стала дичайшая ошибка в игре против ЦСКА, которая привела к победному голу «армейцев».

Леандро Паредес, который в таком ландшафте вполне мог претендовать на роль примы, шансом своим, на наш вкус, не воспользовался. «Высшая точка» аргентинца – удаление в матче против «Ахмата», за которое Паредеса даже раскритиковал Иванович, а Семак обещал оштрафовать. Из-за красной карточки Леандро пропустил важнейший матч осени – против ЦСКА, но не преминул отправиться на игру родной «Боки» в финале Кубка Либертадорес в Аргентину. Симптоматично, что в связи с открытием трансферного окна 1 января Паредес постоянно упоминается в ленте новостей как футболист, который в скором будущем покинет «Зенит».

Злая шутка последних матчей осени от болельщиков: «характеристика данного «Зенита» в том, что Эрнани лучший в центре поля». Это действительно тревожный знак.

Группа атаки

Если сложности в центре поля начались с травмы Нобоа, то нападение подкосил завтрак Александра Кокорина в московском кафе после победы над чешской «Славией». В том же интервью Дзюба очень четко сформулировал ожидания команды: «Если говорить о футбольной стороне, то Саша, если бы не вся эта история, на сто процентов стал бы осенью нашим джокером. Был уверен — будем играть вместе, всем место на поле найдется. И что мы от этого будем только сильнее. Но получилось так, что мы остались без него». Примерно о том же в сентябрьском интервью «Фонтанке» говорил и Семак.

"Трансфер" Кокорина в «Лефортово», казалось бы, способствовал появлению игрового времени у Олега Шатова, залечившего травму, и у Антона Заболотного. Без лишних сантиментов признаем: продемонстрированные в полученное игровое время умения болельщиков скорее расстроили. Себастьян Дриусси за всю осень забил лишь трижды (за 14 матчей в стартовом составе).

На этом фоне досрочное расторжение арендного соглашения с «Аталантой» из Бергамо и возвращение Эмилиано Ригони выглядит логичным решением: пятый аргентинец «Зенита», судя по тому, что в этом сезоне Кокорин на поле уже не выйдет, будет необходим для обеспечения глубины кадрового резерва в атаке.

Естественно, пока паниковать повода нет: зимнее трансферное окно длинное, закроется только с первым днем весны. Само собой, сейчас на первый план выходит спортивный директор Хавьер Рибалта: именно ставленник Александра Дюкова организовал трансфер Маркизио.

Смущают в настоящий момент два обстоятельства. Во-первых, по слухам, летом Семак ждал трех игроков на конкретные позиции, а получил растренированного итальянца. Во-вторых, после масштабной кампании Роберто Манчини лета 2018 года, когда «Зенит» потратил под 100 миллионов долларов, у петербургского клуба есть определенные сложности с соблюдением принципа финансового фэйр-плэй УЕФА, и, возможно, потенциальный уход Паредеса связан именно с этим обстоятельством.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»